Un iPad 10 en forte promotion, c’est une tablette Apple encore plus abordable qu’elle ne l’est déjà

Il a fallu attendre quelques mois pour voir la dernière tablette abordable d'Apple baisser de prix. C'est chez plusieurs e-commerçants que l'iPad 10 (2022) est en promotion : 449 euros contre 589 euros au départ.

Il faut se l’avouer, les produits Apple sont rarement en promotion. Alors quand le dernier iPad 10 de la marque est à prix plus doux, c’est l’occasion idéale pour se le procurer. C’est un très bon produit pour sa qualité de fabrication, son expérience assez irréprochable et qui devient plus recommandable grâce à cette réduction de 140 euros.

L’iPad 10 est une bonne tablette pour…

Sa qualité de fabrication

Son écran bien calibré

Son OS agréable à utiliser au quotidien

Proposé à sa sortie au prix de 589 euros, l’iPad 10 (2022) Wi-Fi + 64 Go se négocie actuellement à 449 euros sur Amazon, la Fnac, Darty, Cdiscount et Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple iPad 10 (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad 10 (2022) au meilleur prix ?

Un design qui fait plaisir aux yeux

L’iPad 10 fait peau neuve : exit les énormes bordures noires en haut et en bas, mais aussi le bouton central présent sur le modèle précédent. La tablette est un plaisir à manipuler avec son poids de 477 g et ses nouvelles tranches plates en aluminium rappelant l’iPhone.

Avec des bordures moins imposantes, mais surtout égalisées, l’écran offre une meilleure immersion, et malgré sa technologie LCD, cette dalle de 10,9 pouces en 1640 × 2360 pixels ne donne jamais l’impression d’être de mauvaise qualité. Une plus grande définition n’aurait pas été de refus, mais la dalle se montre bien suffisante pour lire la presse, regarder des vidéos, surfer sur le Net ou jouer à de petits jeux.

Une tablette qui assure de belles prestations

Pour fonctionner efficacement, l’ardoise est animée par la puce Apple A14 Bionic, celle sur les iPhone 12. Elle n’est pas la dernière de la marque, mais elle suffit pour un usage de loisir, comme naviguer sur le net, regarder des vidéos. Mais dans le cadre d’usages un peu plus lourds, comme Genshin Impact, il faut être prêt à effectuer quelques concessions. Le jeu tourne à 30 FPS seulement et en moyen, au-delà, l’expérience n’est pas fluide. Si vous avez absolument besoin de puissance toutefois, préférez un iPad Air M1.

Elle plaît surtout pour sa réactivité et l’interface qu’elle utilise : iPadOS. Il s’agit de l’interface logicielle la plus aboutie du marché des tablettes. Elle offre une expérience logicielle complète et fluide, qui regorge d’applications et de widgets. Autre nouveauté, l’ajout de l’USB-C qui est une bonne nouvelle pour la durée de vie de votre achat. Enfin, côté autonomie, l’iPad peut tenir une journée et demi en usage intensif, voire deux jours sans aucun problème. La charge de 20W permet de le recharger en plus d’une heure.

Pour en découvrir davantage sur la tablette, n’hésitez pas à consulter notre test sur l’iPad 10 (2022).

Afin de comparer l’iPad 10 avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant consulter notre guide des meilleures tablettes en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.