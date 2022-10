iPad 10 vs iPad 9 : quelle tablette Apple choisir ?

Apple vient tout juste de dévoiler les iPad 10, mais la marque à la pomme conserve son précédent iPad 9, qui devient de fait son entrée de gamme. Pour une différence de 150 euros, à quel point ce nouvel iPad vaut-il plus le coup que son prédécesseur ?

Présenté aux côtés d’un iPad Pro M2 et d’une Apple TV 4K 2022, le nouvel iPad 10 d’Apple fait le plein de nouveautés, mais la tablette encaisse au passage une belle augmentation de prix démarrant à 589 euros. Or, l’iPad 9 reste au catalogue aussi à 439 euros. Une différence de 150 euros qui pourrait vous donner l’envie de craquer pour l’un ou pour l’autre. Pour s’y retrouver, voici un petit résumé des différences notables.

Design et écran

Les plus grosses nouveautés se situent là. Déjà, cela peut paraître futile, mais l’iPad 10 a nettement plus la joie de vivre que son estimé prédécesseur. On passe d’un choix entre gris et argent à argent, rose, jaune ou bleu. Toujours sur l’esthétique, les bordures du nouvel iPad ont été considérablement réduites, en particulier en haut et en bas quand vous le tenez à la verticale. Jugez plutôt :

iPad 9 iPad 10

Au passage, l’écran a donc pu prendre un peu plus ses aises. Il passe de 10,2 pouces à 10,9 pouces et gagne quelques pixels dans le voyage. On passe de 2160 x1620 pixels à 2360 x1640 pixels, le tout en conservant les 264 ppp et la luminosité de 500 cd/m². Pas forcément de quoi justifier forcément la différence de prix pour le moment.

Une chose qui pourra davantage la justifier, c’est le passage tant attendu à l’USB-C. Pour 150 euros de plus, vous avez l’assurance d’un iPad qui correspondra au nouveau standard européen et donc qui pourra sans doute intégrer davantage d’accessoire à l’avenir. Seul souci : si vous souhaitez utiliser un Apple Pencil, vous devrez acheter un adaptateur 10 euros avec lui pour pouvoir le faire passer du Lightning à l’USB-C.

Tant qu’on parle accessoire, évoquons aussi le nouveau clavier Magic Keyboard qui fait en même temps Folio et intègre en plus un trackpad. L’iPad 9 lui, ne pourra à priori pas l’utiliser. Si vous souhaitez utiliser votre iPad comme un PC 2-en-1, l’iPad 10 se montrera donc plus pratique, à la fois grâce à son trackpad, mais aussi avec la facilité à trouver un chargeur si vous avez oublié le vôtre.

Dernier point important concernant le design : on l’a dit, les bordures sont moins épaisses et au passage, le bouton central qui servait à Touch ID a donc dû disparaître. Qu’à cela ne tienne, Touch ID a donc déménagé sur le bouton d’alimentation situé en haut de l’appareil. Pas de quoi fondamentalement changer votre usage, mais éviter d’avoir à descendre son doigt tout en bas de l’écran pour déverrouiller l’iPad peut être un peu plus confortable.

Puissance et connectivité

Il n’y a pas qu’à l’extérieur que le nouvel iPad apporte des changements pour justifier la différence de prix. À commencer par la puce A14 Bionic, plus puissant de 20 % en CPU et 10 % en GPU que l’A13 de l’iPad 9. Niveau connectivité, elle ouvre en outre les portes et de la 5G et du Wi-Fi 6 et même du Bluetooth 5.2. Là encore, l’assurance d’avoir un iPad qui tient mieux les années que son prédécesseur.

D’autres éléments de la fiche technique viennent un peu plus renforcer l’impression qu’Apple justifie, ce coup-ci, la différence de prix avec l’ancien modèle. On pense par exemple à l’appareil photo arrière, maintenant capable de tourner en 4K avec ses 12 mégapixels, ou encore aux deux haut-parleurs situés en position paysage.

Résumé : pour 150 euros de différence, Apple n’a pas mégoté

Si on résume, l’iPad 10 apporte pas mal de nouveautés en plus, qui justifieront totalement que vous alliez chercher les quelque 150 euros supplémentaires pour mettre la main dessus à la place de l’iPad 9. C’est tout particulièrement le cas si vous détestez les bordures trop présentes, si vous voulez un iPad qui tient un peu plus les années grâce à l’USB-C, mais aussi au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.2. Enfin, toute personne qui aurait pour projet de l’utiliser pour travailler pourra être sensible à la présence d’un trackpad sur le clavier de l’iPad 10.

En revanche, si aucun de ces arguments ne vous fait vibrer, alors vous n’avez aucune raison de craquer pour l’iPad 10. Tournez-vous vers un iPad 9 et économisez la différence entre les deux.

