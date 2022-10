Apple dévoile ses nouveaux iPad Pro M2 dopés à la puissance et au Wi-Fi 6E

Apple dévoile ses nouvelles tablettes à destination du milieu professionnel. Voici donc les iPad Pro 11 M2 et iPad Pro 12,9 M2. Au programme : plus de puissance.

On les attendait, les voici enfin annoncés. Apple n’a eu besoin d’une keynote dédiée pour dévoiler ses deux derniers produits : les iPad Pro 11 M2 et iPad Pro 12,9 M2. Tout le sel de ces tablettes réside évidemment dans l’intégration de la dernière puce maison, l’Apple M2.

Au programme, on a donc des tablettes de 11 et 12,9 pouces esthétiquement très proches de la précédente génération — iPad Pro 11 M1 et iPad Pro 12,9 M1. Ainsi, il faut souligner le maintien des bords plats toujours dans l’air du temps chez Apple qui adopte aussi ce design sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Attention, l’iPad Pro M2 de 11 pouces profite d’un Liquid Retina (LCD et 120 Hz) tandis que la version de 12,9 pouces profite d’une dalle Liquid Retina XDR (mini LED et 120 Hz).

La puissance des iPad Pro M2

Les iPad Pro M2 promettent des performances « jusqu’à 15 % plus rapide » que sur leurs prédécesseurs dotés de la puce M1. Comptez aussi sur des performances graphiques plus rapides jusqu’à 35 %. Globalement, Apple promet plus de puissance partout, notamment pour les tâches nécessitant du machine learning.

La bande passante de mémoire unifiée de 100 Go/s de l’Appel M2 se targue au passage d’une amélioration de 50 % par rapport à la précédente génération. Résultat : le multitâche et les actions nécessitant d’importantes ressources peuvent être plus facilement gérées. Ces appareils s’adressent donc clairement aux créatifs et créatives devant travailler sur des modèles 3D ou des montages lourds.

Apple Pencil 2 et iPadOS 16

Au programme de ces nouveaux iPad Pro M2, on retrouve aussi la compatibilité avec l’Apple Pencil de 2e génération. « Apple Pencil est désormais détecté jusqu’à 12 mm au-dessus de l’écran » pour que son utilisation sur la tablette soit encore plus confortable. La marque évoque aussi quelques fonctions intelligentes comme le fait que, sur Scribble, les champs de texte s’agrandissent automatiquement lorsque vous approchez le stylet ou que l’écriture manuscrite se transforme encore plus vite en texte numérique.

L’entreprise en profite pour faire un appel aux développeurs en les appelant à exploiter le potentiel de l’Apple Pencil 2 sur leurs applications tierces.

Tant que nous sommes sur la partie logicielle, sachez que ces iPad Pro embarqueront nativement iPadOS 16. L’accent est notamment mis sur la fonction Stage Manager. Espérons que les problèmes rencontrés en bêta seront réglés sur la version stable de l’OS. Le déploiement d’iPadOS 16.1 est pressenti pour la dernière semaine d’octobre.

Wi-Fi 6E et 5G

La rapidité promise par les iPad Pro M2 (11 et 12,9 pouces) passe aussi par la connectivité. À cet égard, Apple mise sur la compatibilité 5G — sauf pour les déclinaisons moins chères exclusivement Wi-Fi.

Surtout, la pomme s’appuie ici sur la dernière norme Wi-Fi 6E. « Les téléchargements peuvent atteindre 2,4 Gb/s, soit deux fois plus vite que la génération précédente ».

Prix et date de sortie des iPad Pro M2

Les deux tablettes existent avec des configurations de stockage de 128, 256 et 512 Go ou même 1 et 2 To. Elles seront disponibles à la vente à partir du 26 octobre 2022. Or, vous pouvez déjà les précommander à partir d’aujourd’hui.

L’iPad Pro 11 M2 et annoncé au prix officiel minimal de 1069 euros en France ; et les tarifs démarrent à 1269 euros pour la version compatible 5G. Pour l’iPad Pro 12,9 M2, il faudra débourser au moins 1469 euros pour la déclinaison Wi-Fi et 1699 euros pour la version « Wi-Fi + Cellular ».

