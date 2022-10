Apple TV 4K 2022 : la nouvelle génération passe au HDR10+ et à l’A15

Apple vient d'annoncer son nouveau boitier multimédia, l'Apple TV 4K 2022. Malgré les nouveautés, la petite box baisse de prix.

Si l’on s’attendait bien à voir arriver de nouveaux iPad cette semaine, l’Apple TV 4K 2022 n’était pas attendue. Et pour cause ! La dernière génération date de 2021 et remplaçait alors un modèle vieux de quatre ans.

Plus de puissance à bord pour moins consommer

L’Apple TV 4K 2022 s’offre essentiellement une nouvelle puce, l’A15 Bionic. C’est celle qui anime déjà les iPhone 13, 13 Pro et 14, ainsi que l’iPad mini 6. Cela lui offre évidemment plus de puissance, mais aussi une meilleure efficacité énergétique (Apple parle de 30 %), ce qui n’est pas totalement à négliger en cette période de fin d’abondance.

Le passage de l’A12 à l’A15 délivre selon Apple une plus grande rapidité de navigation et plus de réactivité de l’interface. De plus, les 30 % de performances graphiques supplémentaires plairont aux joueurs et joueuses.

Le multimédia au cœur de la maison

L’intérêt premier de l’Apple TV 4K reste de regarder du contenu multimédia. Cette nouvelle génération ajoute donc le HDR10+, venant s’ajouter au Dolby Vision et au HDR10. Pour ce qui est de l’environnement sonore, on peut compter sur le Dolby Atmos, le Dolby Digital 7.1 ou le Dolby Digital 5.1.

On retrouve bien sûr tout ce qui fait la force de l’Apple TV. Le petit boitier se connecte à tout l’écosystème d’Apple, aussi bien applicatif (Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple Music) que matériel via le protocole Thread (le protocole utilisé par Matter). De quoi gérer tous les objets connectés compatibles HomeKit chez soi.

Un modèle moins cher

Malgré ces améliorations, l’Apple TV 4K 2022 baisse de prix. Il est d’ores et déjà possible de la précommander pour une réception au 4 novembre 2022. Deux modèles sont proposés : l’un uniquement Wi-Fi avec 64 Go de stockage pour 169 euros et le second avec un port Ethernet et 128 Go pour 189 euros.

Notons que le modèle de l’année dernière coûtait 199 euros avec 32 Go de stockage ou 219 euros avec 64 Go.



Notez par ailleurs qu’Apple a aussi dévoilé son iPad 10 et ses iPad Pro M2.

