F1 TV Premium : vivez les courses de Formule 1 en 4K HDR

F1 TV vient d’annoncer le lancement de son offre Premium, permettant aux fans de Formule 1 de profiter des courses en 4K Ultra HD avec High Dynamic Range (HDR) et une fonctionnalité Multiview. Une expérience de visionnage plus immersive que jamais.

F1 TV, lancé en version bêta en 2019, a connu une évolution significative avec la sortie de ses applications pour les plateformes TV en fin 2021. Maintenant, le service de streaming propose une nouvelle offre Premium, qui inclut pour la première fois la diffusion des courses de Formule 1 en 4K et HDR. Cette nouvelle offre vient compléter les formules existantes Pro (inclus dans les offres Canal+ Sport) et Access (13,49 euros par an ou 1,49 euro par mois). Notez aussi que F1 TV Premium autorise la connexion simultanée sur six appareils différents, contre trois pour l’abonnement Pro actuel.

Cette offre permet de regarder tous les Grand Prix de Formule 1 ainsi que les courses Sprint et les séances de qualifications, les essais, mais également les courses de F2, F3, F1 Academy et Porsche Supercup.

Source : F1 TV

La diffusion en 4K se fait à 50 images par seconde, avec un débit vidéo de 14 Mbps sans HDR et 17 Mbps avec HDR, offrant ainsi une gamme étendue de couleurs et de luminosité. Cette qualité d’image est comparable à celle des plateformes de streaming haut de gamme.

Fonctionnalité Multiview aussi au programme

La fonctionnalité Multiview est comprise dans cette offre Premium. Elle permet de combiner plusieurs flux vidéo en même temps, tels que le flux direct de la course, les caméras embarquées et les pages de chronométrage en direct. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur Apple iOS, Chrome web browser, mais elle n’est pas supportée sur Android.

L’option Multiview vous permet de créer votre propre plateforme de visionnage, en intégrant tous vos éléments préférés avec une diffusion sur un seul écran. Cela inclut la possibilité de suivre plusieurs angles de la course simultanément, offrant ainsi une expérience plus immersive et plus riche en informations que les offres standard.

Disponibilité et compatibilité, cela dépend de l’appareil

F1 TV Premium est disponible sur plusieurs plateformes, notamment Apple TV 4K, Roku, le navigateur Chrome (PC ou Mac), mais également les appareils sous iOS dont les iPhone et les iPad. Cependant, pour profiter pleinement de la diffusion en 4K HDR à 50 images par seconde, il faut utiliser soit un Apple TV 4K, soit un dispositif Roku. Attention toutefois, il est nécessaire d’utiliser la deuxième ou la troisième génération d’Apple TV 4K, car la première est limitée à 30 images par seconde. Les appareils Roku, bien que disponibles, ne sont pas largement répandus en Europe, ce qui laisse Apple TV 4K comme l’option principale pour de nombreux abonnés.

Sur iPad et iPhone, la diffusion est disponible en HDR, mais uniquement en définition HD. Enfin, les ordinateurs doivent se contenter d’une définition HD avec du SDR. Notez que les utilisateurs sous Android ne peuvent pas (encore ?) accéder aux fonctionnalités Premium. Idem pour les appareils animés par le système Fire TV (dérivé d’Android).

Source : F1 TV

L’offre F1 TV Premium est actuellement proposée uniquement dans certains pays. À ce jour, aucune liste précise n’a encore été communiquée. Pour le moment, en France, pour y souscrire, il faut passer par un VPN. Enfin, notez que le prix de l’abonnement Premium aux États-Unis est fixé à 130 dollars, ce qui est beaucoup plus élevé que les offres existantes.