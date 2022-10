iPad 10 officialisé : Apple met enfin un terme au Lightning

Le nouvel iPad d'entrée de gamme est enfin là. Apple finit la transition vers l'USB-C entamée avec ses autres tablettes. Le bouton central a été éjecté et la puissance revue à la hausse.

Enfin, l’iPad d’entrée de gamme était la dernière tablette d’Apple à être obligé de se coltiner le port Lightning. C’est désormais de l’histoire ancienne. Apple vient de présenter via un communiqué de presse le tout nouvel iPad 10 équipé du port USB-C, qu’on trouvait déjà sur l’iPad Pro, l’iPad Air et l’iPad mini.

Le nouvel iPad gagne un peu en taille de diagonale, puisqu’il passe de 10,2 pouces à 10,9. À noter que l’iPad ne grandit pas pour autant, ce qui veut dire que les bordures ont été réduites pour l’occasion. La dalle gagne également en finesse puisqu’elle passe de la certification Retina à Liquid Retina. On passe d’une définition à une 2360×1640 légèrement plus fine que les 2160×1620 pixels de l’iPad 9. L’écran affiche jusqu’à 500 cd/m² de luminosité et bénéficie de True Tone.

La fin du bouton central

Le design a été revu avec quatre nouveaux coloris : argenté, rose, jaune et bleu. Touch ID passe maintenant au bouton situé en haut de l’iPad, éjectant par la même occasion le bouton central situé en bas un peu daté aujourd’hui. Il permettra bien sûr de déverrouiller l’appareil, mais aussi de s’identifier sur des apps ou encore d’utiliser Apple Pay.

À l’avant, on trouve une seule et unique caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels (122°), probablement la même qu’auparavant. Au dos en revanche, le capteur 8 mégapixels a été troqué contre un 12 mégapixels, autorisant ainsi la vidéo en 4K ou encore le slow motion à 240 fps. Deux microphones viennent compléter l’attirail pour le télétravail.

Sous le capot également, on peut s’attendre à un peu de mouvement puisqu’on trouve la puce A14 de l’iPhone 12, offrant un bond en performance de 20 % sur le CPU et 10 % sur le GPU. Apple précise en outre que comparé à un iPad 7, on parle de performances multiplées par trois. Elle permet l’arrivée du Wi-Fi 6 et d’un modèle 5G.

L’iPad 10 est en outre compatible avec un tout nouveau Magic Keyboard créé spécialement pour ce modèle et qui intègre un trackpad. Autre accessoire notable, l’Apple Pencil 1 peut être utilisé avec cet appareil. iPadOS 16 est fourni avec le nouvel iPad.

Une belle hausse de prix

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Il sera disponible aux États-Unis à compter du 26 octobre. Comptez 549 euros comme prix de départ en 64 Go pour le Wi-Fi et 789 euros pour la version cellulaire. Pour rappel, l’iPad 9 débutait à 389 euros. Il existe des variantes allant de 64 Go à 256 Go. Le nouveau Magic Keyboard se négocie 249 dollars. La nouvelle protection se vend 79 dollars. Ajoutons que l’ancien iPad de 9e génération reste au catalogue en démarrant à 329 dollars.

À noter qu’Apple étant Apple, vous devrez bien sûr vous acquitter d’un paiement de 10 euros supplémentaires pour acheter un adaptateur de jumelage avec l’iPad si vous utilisez l’Apple Pencil 1. En effet, celui-ci est en Lightning.

