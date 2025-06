Ce clavier Logitech pour iPad 10 et 11 est deux fois moins cher que le modèle officiel d’Apple

Pourquoi acheter un Magic Keyboard Folio d’Apple Ă près de 300 euros pour son iPad 10 ou son iPad 11 quand on peut avoir un Logitech Combo Touch bien moins onĂ©reux, mais très efficace ? En ce moment, Amazon le propose Ă 129,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Le clavier Logitech Combo Touch. // Source : Logitech

S’ils sont très recommandables, car parfaitement adaptĂ©s aux produits de la marque, les accessoires conçus par Apple sont bien souvent très (trop) chers. D’oĂą l’intĂ©rĂŞt d’aller voir du cĂ´tĂ© d’autres marques chez qui on trouve des produits tout aussi intĂ©ressants, et nettement moins coĂ»teux. Par exemple, le Logitech Combo Touch, un clavier taillĂ© pour les iPad 10 et iPad 11, est presque trois fois moins cher que le Magic Keyboard Folio d’Apple grâce Ă une promotion.

Pourquoi le Logitech Combo Touch vaut le détour

Un support flexible

La technologie Smart Connector pour se passer de piles

Quatre modes d’utilisation

Initialement proposĂ© Ă 179,99 euros, le clavier Logitech Combo Touch est aujourd’hui disponible en promotion Ă 129,99 euros sur Amazon. De son cĂ´tĂ©, le Magic Keyboard Folio pour iPad 10 et 11 est affichĂ© Ă 299 euros sur le site officiel d’Apple.

Un clavier bien équipé

Le Logitech Combo Touch est un accessoire deux-en-un, mi-clavier, mi-support pour votre iPad 10 ou votre iPad 11. Sachez aussi qu’il est compatible avec les iPad de 7e, 8e et 9e gĂ©nĂ©ration. Ce clavier, recouvert d’un tissu plutĂ´t classe, va tout d’abord protĂ©ger votre tablette des Ă©raflures ou des rayures, mais il est surtout très bien Ă©quipĂ©.

En effet, il intègre un pavé tactile multi-gestes et un clavier rétroéclairé avec une rangée de touches de raccourcis iPadOS ; tout pour être bien productif, donc. Le support flexible offre de son côté une inclinaison idéale pour travailler confortablement. Autre atout de son design : le support spécial Apple Pencil sur le haut du produit.

Un modèle bien polyvalent

Le Logitech Combo Touch embarque par ailleurs la technologie Smart Connector, grâce Ă laquelle la connexion et l’activation du clavier s’opèrent instantanĂ©ment. Surtout, vous pourrez vous passer de piles puisque le clavier s’alimente directement depuis l’iPad. Autrement, notez que le clavier est dĂ©tachable et que cet accessoire a en rĂ©alitĂ© quatre modes d’utilisation.

On peut Ă©videmment l’utiliser en mode « ordinateur portable » ou « saisie » avec le clavier, mais aussi opter pour un mode « lecture », un mode « dessin » ou encore un mode « affichage » ; le support polyvalent peut ainsi ĂŞtre rĂ©glĂ© de diffĂ©rentes façons pour chaque utilisation (Ă 60° pour le mode saisie et Ă 20° pour le mode dessin, par exemple).

