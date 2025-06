Logitech G502 X Plus : la reine des souris gaming sans fil est en forte promotion sur le site officiel

La G502 X Plus embarque des switchs hybrides opto-mécaniques, du RGB intelligent, une ergonomie revue, et la célèbre molette débrayable. Une référence pour les joueurs exigeants, mais aussi pour ceux qui aiment les périphériques bien pensés. Logitech fait de la place sur son site officiel en faisant passer la G502 X Plus de 169 euros à seulement 99 euros.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La G502 est √† Logitech ce que Mario est √† Nintendo : une l√©gende. Avec cette version G502 X Plus, la marque suisse garde le design anguleux qui a fait son succ√®s, mais revoit tout √† l‚Äôint√©rieur. Plus l√©g√®re, plus rapide, plus durable cette souris comporte toutes les cases, que ce soit pour les FPS nerveux ou les longues sessions de MMO. Et avec le sans-fil Lightspeed derni√®re g√©n√©ration, les temps de r√©ponse sont dignes du c√Ęble. Logitech casse le prix de sa souris phare en appliquant une promotion de 70 euros.

La G50 X Plus en quelques mots

Des switchs hybride Lightforce

La technologie sans fil Lightspeed

Un éclairage RGB intelligent et personnalisable

Au lieu de 169,99 euros, la Logitech G502 X Plus est aujourd’hui disponible en promotion √† 99 euros sur le site de Logitech.

Un design taillé pour le confort et la précision

Pas de r√©volution visuelle, mais une vraie refonte ergonomique. La coque reste agressive et tr√®s reconnaissable, avec un poids r√©duit √† 106 g. La molette d√©brayable est toujours l√†, parfait pour scroller √† toute vitesse ou avec pr√©cision. On retrouve 13 boutons programmables, dont un ¬ę sniper button ¬Ľ repens√© et ajustable, pour s‚Äôadapter √† la position du pouce.

Les grips lat√©raux assurent un maintien parfait, et m√™me apr√®s plusieurs heures, la prise en main reste naturelle. La G502 X Plus ne fait pas dans le RGB tape-√†-l‚ÄôŇďil, mais dans l‚Äô√©clairage utile : le RGB intelligent s‚Äôadapte selon l‚Äôactivit√©, tout en restant personnalisable via l‚Äôappli Logitech G Hub.

Une réactivité monstrueuse

Logitech mise ici sur les nouveaux switchs LIGHTFORCE, un mix optique-mécanique censé allier la réactivité de l’optique à la sensation tactile du mécanique. Et le résultat est là : clics nets, déclenchement rapide, et une durabilité revue à la hausse.

La souris se connecte en Lightspeed 2.0 pour un sans-fil ultra stable avec 1 ms de latence, ou en Bluetooth si besoin. L’autonomie atteint jusqu’à 130 heures sans RGB, et jusqu’à 37 heures avec l’éclairage activé. Et si jamais vous avez le tapis Logitech Powerplay, la recharge devient continue.

