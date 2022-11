En parallèle du lancement de la G502 X, Logitech G a également levé le voile sur la version Plus, qui vient apporter une connectivité sans fil et un éclairage RGB, si cher aux joueurs.

La souris gamer Logitech G502 X Plus est tout simplement un clone de la G502 X classique que nous avons déjà testé. Ce modèle plus haut de gamme se dote d’une liaison sans fil, d’une compatibilité avec les tapis de charge sans fil de la marque et d’un éclairage RGB.

Le poids est logiquement affecté puisque ce modèle libéré du fil dépasse atteint les 106 g, ce qui en fait un modèle encore assez lourd par rapport à la tendance du moment. En dehors du poids, c’est aussi le prix qui en prend un coup, car Logitech demande pas moins de 170 euros pour s’offrir cette G502 X Plus.

Plus lourde, moins jouet

Étonnamment, la sensation en main de la G502 X Plus diffère un peu de sa version filaire. En effet, par son poids, le modèle sans fil donne moins cette sensation de jouet que l’on retrouvait sur la version filaire. Pour autant, l’ergonomie générale reste identique entre les deux modèles et nous vous invitons donc à consulter notre test de la G502 X.

La seule différence notable est donc son poids qui atteint ici les 106 grammes, là où le modèle filaire ne dépassait pas les 90 grammes. Cette différence se ressent réellement à l’usage et c’est un point qu’il ne faudra pas négliger avant l’achat. Elle a au moins le mérite de rester plus légère que sa principale concurrente qu’est la Basilisk V3 de Razer.

Sous la souris, on dispose logiquement d’un interrupteur ainsi que d’un emplacement pour loger le dongle lors du transport. Cette trappe pourra également accueillir le galet de charge sans fil, pour rendre compatible la souris avec les tapis de la marque. La G502 X Plus étant par ailleurs accompagnée d’un câble USB non tressé et d’un adaptateur pour rapprocher le dongle de la souris qui se charge quant à elle en USB C.

Enfin, la version X Plus se dote aussi d’un éclairage RGB très joliment intégré. Les effets proposés sont visuellement très réussis, tout en étant relativement discrets. On regrette d’ailleurs presque que la G502 X filaire n’en soit pas dotée.

Fonctionnalités

Les fonctionnalités débloquées par le pilote Logitech G Hub sont semblables à ce que l’on retrouve sur la version filaire. On profite ici d’une page supplémentaire pour personnaliser la zone d’éclairage RGB qui équipe la souris. Différents réglages sont disponibles, même si le réglage par défaut est selon nous le plus convaincant.

La G502 X Plus dispose également d’une interface dédiée à ses réglages d’économie d’énergie. Il est possible de personnaliser le délai de mise en veille ainsi que l’éclairage RGB associé. G Hub nous donne aussi une estimation de la consommation de la souris et par extension de l’autonomie restante.

Autonomie et connectivité

La liaison sans-fil n’a souffert, comme souvent, d’aucun problème notable. La différence avec une liaison filaire est imperceptible et la G502 X Plus permet de profiter d’une excellente expérience utilisateur sur ce point. On regrette néanmoins l’absence d’une compatibilité Bluetooth, que l’on retrouve chez la concurrence.

L’autonomie de la souris est très correcte puisque Logitech annonce un peu moins de 40 heures, éclairage activé, et jusqu’à 130 h sans l’éclairage. De notre côté, la souris a été utilisée 3 à 4 heures quotidiennement (éclairage RGB activé) pendant une semaine avant d’atteindre les 20 % de batterie restante.

D’excellentes performances, en sans fil

Nous avons vu juste au-dessus que la liaison sans fil n’affectait en rien les performances de la souris. De fait, et comme elle utilise le même capteur que sa version filaire, cette G502 X Plus offre d’excellentes performances à tous les niveaux. Encore une fois, on vous invite à consulter notre test de la G502 X pour tout savoir à son sujet.

En dehors de la liaison sans fil, le poids un peu conséquent de la version Plus pourra modifier quelque peu l’expérience. Comme toujours, cela sera selon les préférences de chacun, mais ces quelques grammes en plus pourraient apporter le soupçon de contrôle qui manque à certains.

Prix et disponibilité de la souris Logitech G502 X Plus

La souris Logitech G502 X Plus est disponible au prix conseillé de 170 euros.