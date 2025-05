Magic Mouse : la souris sans fil officielle d’Apple est de retour à petit prix aujourd’hui

LĂ©gère et originale, la Magic Mouse d’Apple est une souris sans fil dĂ©nuĂ©e de bouton physique. C’est aussi un accessoire particulièrement onĂ©reux, mais aujourd’hui, son prix passe de 85 euros Ă 65 euros sur Amazon.

DĂ©voilĂ©e il y a 15 ans, la souris Apple Magic Mouse est un accessoire bien connu des adeptes de la marque Ă la Pomme. Elle se diffĂ©rencie notamment par le design particulier de sa coque, qui ne comporte aucune molette ni autre bouton physique ; un gros atout, qui n’Ă©clipse toutefois pas les petits dĂ©fauts de cet accessoire, parfois critiquĂ© pour son système de recharge peu pratique. La souris d’Apple pourrait cependant faire peau neuve, mais en attendant une possible mise Ă niveau, l’actuelle est heureusement moins chère que d’habitude grâce Ă une remise de 23 %.

C’est quoi, l’Apple Magic Mouse ?

Une souris fine sans aucun bouton physique

Une surface Multi-Touch pratique

Un accessoire rechargeable via USB-C

Auparavant proposĂ©e Ă 85 euros, l’Apple Magic Mouse est aujourd’hui affichĂ©e Ă 65 euros sur Amazon.

Une souris qui se démarque de la concurrence

L’Apple Magic Mouse est une souris sans fil fine, lĂ©gère (99 g seulement) et Ă©lĂ©gante avec sa surface blanche, brillante et totalement plate. Vous l’aurez sĂ»rement remarquĂ©, mais cet accessoire ne comporte justement aucun bouton physique ou de molette au centre de sa coque, contrairement Ă la plupart des souris que l’on trouve sur le marchĂ©. En effet, elle est recouverte d’une surface tactile dite « Multi-Touch », qui permet de rĂ©aliser diverses tâches (faire dĂ©filer le contenu d’un document ou d’une page web, balayer d’une page Ă un autre…) très simplement, en glissant le bout de ses doigts dessus.

La manipulation peut ĂŞtre dĂ©routante au dĂ©but de l’utilisation, mais on s’adapte très vite. Cette souris est par ailleurs davantage adaptĂ©e aux mains pas trop grandes, en raison de son allure assez mince. Autrement, la Magic Mouse se connecte automatiquement aux appareils Apple (Mac avec macOS 15.1 ou version ultĂ©rieure, iPad avec iPadOS 18.1 ou version ultĂ©rieure) grâce au Bluetooth.

De l’USB-C, mais un système de recharge peu commode

La Magic Mouse d’Apple est Ă©galement livrĂ©e avec un câble de charge USB‑C qui permet de la recharger, la souris Ă©tant un modèle sans fil qui fonctionne sur batterie. Son système de recharge fait d’ailleurs partie de ses points faibles. Le port USB-C (et non plus Lightning, heureusement) de recharge se situe effectivement sous la souris, ce qui nous empĂŞche de l’utiliser pendant sa charge.

Cette configuration est donc peu pratique, et on aimerait que la firme californienne puisse la corriger. CĂ´tĂ© autonomie, la marque annonce une durĂ©e d’utilisation d’un mois avant de devoir passer par la case recharge. C’est peu, et on souhaiterait, lĂ encore, un effort de la marque pour augmenter cette endurance.

