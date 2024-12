Après 15 ans, la Magic Mouse d’Apple pourrait faire peau neuve

Apple serait en train de travailler sur la nouvelle version de la Magic Mouse, quinze ans après sa sortie initiale.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Selon Bloomberg, une nouvelle version de la Magic Mouse, la souris emblématique d’Apple, pourrait voir le jour d’ici un ou deux ans. Sortie en 2009, cette souris disposait d’une fonctionnalité alors novatrice : l’absence de boutons physique pour un ensemble de touchers et de gestes pour réaliser ses tâches.

Une mise à niveau nécessaire

Malgré son étonnante longévité, la souris d’Apple n’est pas exempte de défauts. Après être récemment passée du Lightning vers l’USB-C, la nouvelle souris d’Apple pourrait effectuer une refonte plus importante. Mark Gurman de Bloomberg affirme avoir été mis en lien avec l’équipe de conception d’Apple et indique qu’Apple pourrait « concevoir quelque chose qui corresponde mieux à l’ère moderne ».

Si l’on pense immédiatement au système de recharge d’Apple, souvent critiqué pour empêcher l’utilisation de la souris pendant qu’elle se recharge (le port de recharge étant situé sous la souris), ce n’est peut-être pas le principal problème de ce périphérique. En effet, la Magic Mouse est annoncée avec une autonomie d’un mois. Le point faible de la souris serait sûrement à chercher du côté de son ergonomie.

Avec une utilisation toujours plus intensive des souris dans certains métiers, la Magic Mouse, malgré ses contrôles intuitifs, fait pâle figure face à d’autres modèles. Vendue 85 euros sur le site d’Apple, elle se situe sur un segment où l’on retrouve par exemple la MX Master 3S de Logitech, qui offre un design plus vertical, plus respectueux d’une utilisation prolongée.

Entre le positionnement de sa recharge et son ergonomie, les pistes d’améliorations sont nombreuses pour Apple qui pourrait sortir ce nouveau modèle dans les prochaines années et ainsi créer la nouvelle souris de ces 15 prochaines années.