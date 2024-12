La Logitech M720 est à moitié prix sur Amazon, c’est la souris parfaite pour les télétravailleurs aux petits budgets

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle souris pour plus de confort, sans à mettre le prix fort, c’est le moment de craquer. Amazon propose aujourd’hui la souris sans-fil M720 de Logitech à 32,99 euros contre 74,99 euros à son lancement. Un excellent prix pour cette souris nomade qui a tout pour plaire.Â

Logitech M720 // Source : site officiel

Pour les télétravailleurs et télétravailleuses, il est important de veiller à son confort et cela passe d’abord par une bonne souris. Il faut dire que les trackpad sont peu pratiques, avec une interface tactile inadaptée pour certaines tâches. La Logitech M720 est une souris qui combine de nombreux atouts pour devenir une alliée idéale pour le télétravail qui ne coûte pas plus de 35 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Logitech M720

Une conception ergonomique et compacte

Des boutons programmables, utilisable sur plusieurs appareils en même temps

Une autonomie longue durée

Au départ à 74,99 euros, la souris Logitech M720 est en ce moment remisée à 32,99 euros sur Amazon.

Une souris confortable pour travailler de longues heures

La Logitech M720 est une souris compacte qui dispose d’un repose-poignet idéal pour une productivité plus longue. Sa petite taille lui permet de prendre le moins de place possible et passer inaperçue.

Pensée pour s’adapter à votre main, cette souris vous offre le contrôle confortable dont vous avez besoin, et ses 140 g la rendent agréable à utiliser, même après quelques heures d’utilisation. À ce propos, la M720 ne fonctionne pas à batterie, mais à piles. L’avantage est que d’après le constructeur, elle va pouvoir tenir deux ans.

Le plein d’options pour rester productif

La souris de Logitech dispose de six boutons personnalisables pour les adapter à vos besoins. Vous pourrez y attribuer des actions comme pour copier/coller, transférer/récupérer, changer les PPP ou effectuer n’importe quelle tâche grâce au logiciel Logitech pour la configuration. D’ailleurs, le constructeur équipe ce modèle d’un capteur qui affiche une bonne précision de 1 000 PPP.

Enfin, la technologie Logitech Flow qui équipe la M720 est compatible avec Windows, macOS et iPadOS. Elle permet de travailler sur trois périphériques simultanément, permettant ainsi de permuter d’un écran l’autre sans embuche de connexion avec la pression d’un simple bouton.

Pour découvrir d’autres références sur le marché, n’hésitez pas à parcourir notre guide des meilleures souris sans fil (Bluetooth) pour PC, iPad ou tablette.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.