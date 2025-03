Logitech MX Keys S : quand le meilleur des claviers bureautique est en promotion pour booster votre productivité sur MacBook et iPad

Le clavier Logitech MX Keys S for Mac est spĂ©cialement conçu pour l’Ă©cosystème d’Apple, il combine design raffinĂ© et confort premium. Il est actuellement en promotion sur Amazon Ă 89 euros au lieu de 119 euros.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Lorsqu’il s’agit de pĂ©riphĂ©riques bureautiques de qualitĂ©, Logitech fait figure de rĂ©fĂ©rence incontournable. Son clavier sans fil MX Keys S pour Mac est l’un des meilleurs du marchĂ©, offrant un confort de frappe exceptionnel et une conception pensĂ©e pour la productivitĂ©. Et bonne nouvelle : il est pour le moment proposĂ© en promotion sur Amazon faisant tomber son prix Ă moins de 90 euros.

Pourquoi recommande-t-on le Logitech MX Keys S ?

Pour sa conception optimisĂ©e pour les OS d’Apple

Pour son confort de frappe exceptionnel

Pour son autonomie longue durĂ©e, jusqu’Ă 5 mois

Au lieu de 119 euros, le Logitech MX Keys S est aujourd’hui disponible en promotion Ă 89 euros sur Amazon, simplement en cochant la case coupon, comme ci-dessous.

Un clavier pour les adeptes d’Apple

Le Logitech MX Keys S s’adresse aux utilisateurs de l’Ă©cosystème de la firme de Cupertino. En effet, il est conçu pour s’adapter parfaitement Ă macOS et iPadOS. C’est un clavier sans fil haut de gamme au design Ă©lĂ©gant, sa carcasse en aluminium de couleur gris sidĂ©ral pourra s’harmoniser parfaitement avec les MacBook, les iMac et autres iPad. La disposition des touches est agencĂ©e spĂ©cifiquement pour les OS d’Apple reprenant ainsi la sĂ©rigraphie et les raccourcis propres au système de la Pomme.

Pack Surface Pro 11 : 510€ de rĂ©duction chez Fnac Ce PC hybride 2-en-1 haut de gamme allie puissance (Snapdragon X Elite, 16 Go RAM) et design ultra-lĂ©ger. Écran tactile 13″, stylet, clavier et IA Copilot+ : ce roi de la productivitĂ© est dĂ©jĂ en promo chez Fnac.

Le MX Keys S for Mac est dotĂ© de touches Perfect Stroke qui sont conçues pour offrir une expĂ©rience de frappe douce et silencieuse tout en gardant une bonne rĂ©activitĂ©. Chaque touche est faiblement incurvĂ©e pour Ă©pouser la forme des doigts, donnant un confort supplĂ©mentaire lors de longue sĂ©ance de travail. Une fonction de rĂ©troĂ©clairage est disponible, celui s’adapte automatiquement en fonction de l’Ă©clairage ambiant.

Une triple connectivité et une grosse autonomie

Le clavier de Logitech est compatible avec le Bluetooth Low Energy et la technologie Logi Bolt ce qui lui permet de se connecter Ă trois appareils simultanĂ©ment. Un simple appui sur une touche permet de basculer instantanĂ©ment d’un pĂ©riphĂ©rique Ă l’autre, un atout considĂ©rable pour les changements d’appareils et ainsi augmenter le multitâche.

Associez cela au Smart Actions une fonctionnalité qui automatise certaines tâches répétitives. Grâce à l’application Logi Options+, vous pouvez configurer des raccourcis personnalisés, lancer plusieurs actions en un seul geste et optimiser votre flux de travail.

Pour la partie autonomie, le MX Keys S se veut impressionnant, il peut tenir jusqu’Ă 5 mois sur une seule et mĂŞme charge, bien entendu sans le rĂ©troĂ©clairage. Si les touches sont allumĂ©es, la batterie peut tenir jusqu’Ă 10 jours et cela s’est confirmĂ© dans notre test. Pour la recharge, cela se passe via USB-C.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Logitech MX Keys S (version Windows).

Afin de comparer le Logitech MX Keys S avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs claviers sans fil du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.