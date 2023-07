Test Logitech MX Keys S : le roi des claviers bureautique, en mieux

L’un des meilleurs claviers bureautiques à ce jour profite d’une mise à jour estampillée « S », qui lui apporte des nouveautés discrètes, mais intéressantes.

Le clavier Logitech MX Keys S est un modèle dédié à la bureautique qui reprend la suite de la première itération sortie en 2019. Il conserve ainsi son design sobre et soigné, qui rappelle celui des claviers d’Apple. Au-delà de quelques touches modifiées, le MX Keys S cache sa principale nouveauté au sein de son logiciel dédié.

Dédié à la productivité, le MX Keys S est désormais accompagné des « Actions », sortes d’automatisations semblables aux macros que nous retrouvons sur les périphériques de jeu. Il s’accompagne également d’un dongle Logi Bolt, qui se veut plus efficace et plus sécurisé que l’habituel Unifying.

Proposé au tarif de 120 euros, le Keys S est disponible en noir, blanc, rose et se décline également en version mini.

Trois touches et c’est tout

Logitech nous a habitués à rester constants en termes de design sur ses produits phares. Le nouveau clavier MX Keys S ne fait pas exception et se veut (presque) identique à son prédécesseur. Le corps du clavier est composé d’un châssis d’une coque très fine en plastique qui imite le métal à la perfection.

À l’arrière, une excroissance plus épaisse permet de surélever le clavier pour lui donner un angle plus confortable pour la frappe. Cet appendice intègre aussi la connectique USB du clavier ainsi que le commutateur d’alimentation. Une discrète LED d’indication et le logo de la marque prennent quant à eux place sur la partie supérieure. La marque suisse n’a donc apporté aucune modification extérieure à son clavier, qui se montre ainsi toujours aussi discret, moderne et bien construit.

Cette affirmation s’applique par ailleurs aux touches, toujours construites en plastique noir et dotées d’un relief concave qui optimise le positionnement des doigts et la prise en main globale du clavier. Les touches de fonctions, situées sur la rangée supérieure, ont subi une petite réorganisation avec notamment l’apparition d’une touche dédiée aux emojis, une autre pour couper le micro et une dernière pour activer la fonction de dictée vocale.

Le clavier est toujours compatible PC et Mac et conserve pour cela la double gravure des caractères, qui ne facilite pas la lecture des touches. Le rétroéclairage blanc est encore présent avec un fonctionnement intelligent, établi à partir de la luminosité ambiante ainsi que sur une détection de présence. L’objectif est simple : soulager la batterie et éviter ainsi que l’éclairage consomme de l’énergie inutilement.

Comparativement à ce que nous pouvons retrouver sur des claviers plutôt axés sur le jeu, on pourrait regretter l’absence de patins escamotables pour ajuster l’angle du MX Keys S. De la même façon, il faudra acheter le repose-poignet séparément, bien que ce ne soit pas réellement un problème au quotidien compte tenu de la finesse du clavier.

L’expérience de frappe se veut très correcte et surtout silencieuse. Les touches à membrane ne rivalisent logiquement pas avec des interrupteurs mécaniques, mais permettent néanmoins un enchainement efficace des frappes, tout en procurant un léger retour tactile. Le silence de ces dernières est appréciable, de surcroit lorsque le clavier est utilisé dans un open-space.

De nouvelles fonctionnalités bienvenues

Logitech n’a pas fait de folies sur le plan du design et s’est alors concentrée sur les fonctionnalités de son clavier bureautique fétiche. Ainsi, l’habituelle rangée de touches de fonction est toujours présente. Là encore, le MX Keys S ne révolutionne pas l’expérience et il faut se concentrer sur la suite logicielle qui l’accompagne pour découvrir la vraie nouveauté.

Ce nouveau clavier fonctionne avec l’outil Logi Options+, sensiblement équivalent à ce que les joueurs retrouvent avec les claviers gaming à une différence près : seules les touches de fonction peuvent être personnalisées. Les touches de la rangée principale peuvent donc recevoir des combinaisons de touche ou des fonctionnalités liées au système d’exploitation parmi une liste très fournie.

Cette personnalisation s’adapte également en fonction du logiciel ou de l’app en cours d’utilisation. Un graphiste, par exemple, peut alors personnaliser les raccourcis du clavier selon le lancement ou non de Photoshop. La bascule entre les différents profils étant ensuite gérée automatiquement par Logi Options+.

La réelle nouveauté vient des Smart Actions, sorte d’automatisations qui se rapprochent des macros auxquels les joueurs sont habitués. D’un simple appui sur une touche, il est ensuite possible de créer une suite logique d’action exécutée automatiquement. L’outil permet, par exemple, de lancer, de fermer ou réduire des applications, d’enregistrer des frappes, de coller du texte ou encore de déclencher de nombreuses actions liées au système.

Les possibilités sont virtuellement illimitées et permettent d’améliorer encore un peu plus la gamme MX. Plusieurs actions préconfigurées sont proposées au sein de l’application et l’éventail de fonctions présentes à la sortie permet déjà de réaliser des actions relativement complexes. Nous attendons maintenant une meilleure intégration des logiciels de bureautique et de création, qui pourra alors donner une autre dimension aux Smart Actions.

Une personnalisation relativement simpliste du rétroéclairage des touches est désormais présente pour notamment désactiver la gestion automatique de ce dernier. C’est aussi avec cet outil que s’effectue la gestion des périphériques connectés, avec surtout la possibilité de connecter plusieurs appareils avec un seul dongle Bolt.

Une bonne autonomie associée à une liaison fiable

Le MX Keys S reste avant tout un clavier Bluetooth. Cependant, il se dote également d’une liaison sans-fil 2,4 GHz, qui rappelle la technologie LightSpeed de la branche gaming de Logitech. Cette technologie Bolt est principalement mise en avant pour sa sécurité, particulièrement en entreprise et pour palier au fait que le Bluetooth n’est pas nécessairement disponible sur des ordinateurs professionnels.

Tout comme la technologie Unifying qu’elle remplace, celle-ci permet de connecter plusieurs appareils à un même dongle afin de limiter l’encombrement des ports USB de notre machine. En revanche, elle n’est logiquement pas compatible avec les anciens produits de la marque.

Trois appareils pourront être connectés en simultané (Bolt inclus), avec une bascule manuelle accessible grâce aux trois touches dédiées. La fonctionnalité Flow permettant une transition fluide et automatique entre les machines est toujours la partie.

Logitech annonce une autonomie de 10 jours avec le rétroéclairage activé et jusqu’à cinq mois lorsque celui-ci est éteint. Avec ses réglages par défaut, le MX Keys S nous a offert une autonomie d’environ trois semaines, à raison de huit heures d’utilisation par jour, avec les réglages par défaut et une alternance entre Bluetooth et Bolt.

Prix et disponibilité du clavier Logitech MX Keys S

Le clavier Logitech MX Keys S est disponible au prix conseillé de 120 euros (sur Amazon.fr).

