iPad Pro M2 : plus de 3000 euros pour la tablette d’Apple la plus chère

Apple a dévoilé ses nouveaux iPad Pro M2 (de 11 et 12,9 pouces). Ces appareils représentent évidemment la crème de la crème du savoir-faire de la pomme en matière de tablettes. Ainsi, il fallait s’y attendre, les prix officiels sont exorbitants.

Plusieurs configurations existent et les tarifs forcément en fonction de la taille, du stockage et de la connectivité. Pour vous donner une idée, l’iPad Pro 11 M2 de 128 Go dans sa version Wi-Fi est l’option la moins chère. Elle coûte pourtant déjà 1069 euros.

3044 euros pour le plus cher des iPad Pro M2

Par curiosité, nous avons voulu savoir combien pouvait coûter la tablette la plus onéreuse de cette gamme en regardant sur le site de l’Apple Store France. Accrochez-vous bien. Pour l’iPad Pro M2 12,9 pouces de 2 To en version « Wi-Fi + Cellular » (donc compatible 5G en plus du Wi-Fi 6E), vous devrez débourser la coquette somme de 3044 euros.

Que l’on trouve cela normal ou exagéré, nous sommes toutes et tous habitués aux tarifs élevés pratiqués par Apple. Ici, cette version de la tablette à 3000 euros franchit un nouveau cap. À ce tarif, on peut trouver d’excellents PC haut de gamme. Or, les iPad Pro M2, comme leurs prédécesseurs, semblent conçus pour rendre la frontière entre les tablettes et les ordinateurs portables toujours plus fine.

Notez qu’en plus des iPad Pro, la marque à la pomme a aussi dévoilé un iPad 10 très prometteur ainsi que l’Apple TV 4K 2022.

