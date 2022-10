iPadOS 16 : la mise à jour débarquerait juste avant la fin du mois d’octobre

La version stable d'iPadOS 16 devrait être déployée à partir du 24 octobre prochain selon le journaliste Mark Gurman. Elle devrait se rendre disponible directement en version 16.1 avec la promesse d'avoir corrigé les bugs.

On le savait, le déploiement d’iPadOS 16 était prévu un mois après celui d’iOS 16. Cela ne devrait donc plus trop tarder. En effet iOS 16 a été lancé le 12 septembre pour accompagner la sortie des iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg et spécialiste reconnu des sujets concernant Apple, « iPadOS 16.1 est en bonne voie pour être lancé la semaine du 24 octobre — sauf nouveaux bugs ou problèmes ».

Dans un tweet, il rappelle en effet que la firme de Cupertino a pour habitude d’organiser des lancements dans la même semaine que la présentation des résultats financiers à ses investisseurs.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October.

— Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022