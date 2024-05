iPad, Apple Pencil et puce M4 : ce qu’il faut attendre de l’événement Apple du 7 mai

Le 7 mai prochain, Apple organise un événement spécial intitulé Let Loose. Bien que la WWDC soit prévue pour juin, cet événement sera l'occasion pour la marque à la pomme de dévoiler de nouvelles innovations et mises à jour pour ses produits phares.

Le 7 mai prochain, Apple organise un événement spécial nommé Let Loose (lâchez-vous, en français). Bien que la WWDC soit organisé en juin, cet événement sera l’occasion pour Apple de présenter ses nouveautés, certainement entièrement dédié aux iPad et à leurs accessoires.

C’est quand Let Loose ?

Le 7 mai 2024, à 7 heures du matin heure du Pacifique, 16 heures à Paris, Apple lancera son événement exclusivement en ligne. Nous serons en direct sur Twitch, mais aussi sur Frandroid.com.

Quelles nouveautés attendues ?

L’événement, intitulé ‘Lâchez-vous’, se focalisera principalement sur l’iPad Pro et l’iPad Air, sans oublier l’Apple Pencil qui bénéficiera d’une attention particulière.

iPad Pro

L’iPad Pro devrait être la star de la journée avec un écran OLED pour la première fois, offrant une meilleure qualité d’image (que le Mini LED) et une tablette potentiellement plus fine.

Apple M4

Ces nouveaux iPad Pro devraient être équipées des premiers processeurs M4 d’Apple, spécialisés notamment dans les tâches liées à l’intelligence artificielle. Cette mise à niveau pourrait représenter une réponse aux avancées de Microsoft, Nvidia, AMD, Intel et Qualcomm. On a quelques doutes, tout de même, car ced M3 arriverait à peine quelques mois après la sortie de la puce M3 (octobre 2023).

Cette puce M4 serait un SoC avec un NPU (Neural Processing Unit) bourré aux hormones de croissance. L’objectif ? Faire tourner une IA locale, un modèle de langage directement sur l’appareil. Cela garantirait une réactivité optimale, mais également une confidentialité renforcée, chère à Apple.

iPad Air

L’iPad Air ne sera pas en reste avec une nouvelle option d’écran plus grand (12,9 pouces, en plus du 10,9 pouces ). On s’attend à trouver la puce M2 sur ces iPad Air.

Apple Pencil et Magic Keyboard

Par ailleurs, l’Apple Pencil subira également une mise à jour significative, avec l’introduction de la rétroaction haptique, une fonctionnalité qui enrichira l’interaction avec l’appareil. Cette mise à jour, couplée à l’introduction d’un Magic Keyboard amélioré, positionnerait l’iPad comme une alternative de plus en plus viable au PC portable traditionnel.

En marge des tablettes, Apple prévoirait de mettre à jour ses accessoires. Le Magic Keyboard, par exemple, devrait offrir une durabilité accrue et un design plus proche de celui d’un ordinateur portable.

Bien que les AirPods et certains iPad moins coûteux, comme le Mini, ne soient pas attendus lors de cet événement, leur mise à jour serait probablement annoncée plus tard dans l’année, selon Mark Gurman. Quant aux Macs, malgré l’introduction de la puce M4, ils ne seront probablement pas évoqués dans cet événement, avec des sorties prévues pour plus tard dans l’année.