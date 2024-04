Pourquoi l’arrivée d’une puce M4 sur l’iPad Pro serait logique

Apple a annoncé deux événements pour les prochaines semaines, et les rumeurs vont bon train sur les nouveautés à venir. Parmi elles, une nouvelle puce M4 pour l'iPad Pro, qui pourrait booster l'intelligence artificielle locale.

C’est officiel, Apple a prévu deux événements ces prochaines semaines : la conférence WWDC en juin, et un événement le 7 mai. Et les rumeurs vont bon train sur les nouveautés à venir, notamment pour l’iPad Pro.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’iPad Pro serait équipé d’une nouvelle puce Apple M4, seulement quelques mois après la sortie de la puce M3 (octobre 2023). Une accélération surprenante, mais qui s’explique par la volonté d’Apple de booster l’intelligence artificielle locale sur ses appareils.

Un NPU surpuissant pour une IA locale

Cette puce M4 serait un SoC avec un NPU (Neural Processing Unit) bourré aux hormones de croissance. L’objectif ? Faire tourner une IA locale, un modèle de langage directement sur l’appareil. Cela garantirait une réactivité optimale, mais également une confidentialité renforcée, chère à Apple.

En effet, l’IA locale permet de traiter les données directement sur l’appareil, sans avoir besoin de les envoyer sur des serveurs distants. Cela évite les risques de piratage et de fuite de données, tout en réduisant la latence.

Un écran OLED et un Apple Pencil avec retour haptique

Mais la puce M4 n’est pas la seule nouveauté attendue pour l’iPad Pro. Selon les rumeurs, la tablette serait également équipée d’une dalle OLED, une technologie qui offre des couleurs plus vives et des contrastes plus élevés que les écrans LCD actuels. Même si le Mini LED d’Apple est déjà très bon, avec un taux de contraste élevé.

Autre nouveauté : un Apple Pencil avec retour haptique. Si l’intérêt de cette fonctionnalité n’est pas encore clairement défini, on peut imaginer des applications amusantes comme l’ajout d’une sorte de fonction de texture simulée lors du dessin avec le crayon.

Une refonte majeure de l’iPad Pro

Mark Gurman a qualifié cette mise à jour de l’iPad Pro de « refonte la plus importante depuis 2018 ». Si les changements extérieurs ne seront peut-être pas visibles au premier coup d’œil, c’est bien à l’intérieur que les nouveautés seront les plus marquantes.