Apple M3, M3 Pro, M3 Max : les nouveautés en détail

Comme attendu, Apple a dévoilé d'un seul coup trois nouvelles puces pour ses ordinateurs : voici le M3, le M3 Pro et le M3 Max. On regarde les nouveautés en détail.

C’était la grande attente de la conférence nocturne d’Apple : la présentation des puces M3, M3 Pro et M3 Max. Cette nouvelle génération de SoC Apple Silicon va logiquement trouver sa place dans tous les nouveaux Mac et MacBook pour l’année à venir. Elle marque un vrai gap avec la génération M1 grâce à un changement de processus de fabrication.

Voici les nouveautés à retenir.

Passage au 3 nm

La première grande nouveauté est l’utilisation du procédé de fabrication TSMC N3. C’est le premier véritable changement de processus de fabrication pour une puce de Mac chez Apple puisque les générations M1 et M2 étaient respectivement basées sur les procédés N5 et N5P de TSMC.

Cela signifie qu’Apple peut, à taille de puce égale, attribuer davantage d’espace à de nouvelles fonctions ou à davantage de cœurs CPU ou GPU et ainsi augmenter les performances de sa puce.

Être en mesure de lancer la fabrication en masse de trois puces d’un coup, M3, M3 Pro et M3 Max en utilisant un tel nouveau procédé de fabrication était un vrai défi industriel qu’Apple semble prêt à relever.

Un processeur plus performant

Apple a mis à jour l’architecture des CPU de ses puces Apple Silicon, sans changer le nombre de cœurs avec une répartition toujours homogène sur la puce M3 : 4 cœurs haute performance et 4 cœurs économes.

D’après la firme, les cœurs basse consommation sont désormais jusqu’à 50 % plus rapide que la puce Apple M1, ou 30 % que la puce Apple M2.

Sur les cœurs haute performance, la puce Apple M3 offrirait jusqu’à 30% de puissance de calcul en plus en comparaison de l’Apple M1, ou 15% en comparaison de l’Apple M2.

Une nouvelle puce graphique : ray tracing

Apple a misé l’essentiel de ses efforts sur l’architecture de sa puce graphique. C’est avec elle que la firme veut convaincre les développeurs et les joueurs de faire du Mac une vraie machine de jeu.

Parmi les nouveautés majeures, il y a l’accélération matérielle du ray tracing qui était très attendu après son arrivée dans l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro.

Apple ajoute aussi le support du mesh shading, une technologie qui fait moins parler d’elle que le ray tracing, mais qui est tout aussi importante pour le support des jeux modernes.

Si les MacBook tournaient sous Windows, on pourrait dire de la puce graphique d’Apple qu’elle se met au niveau du cahier des charges de DirectX 12 Ultimate. Le mesh shading permet dans un jeu de gérer une géométrie plus complexe et donc de gagner en fidélité au niveau de la modélisation 3D.

D’après Apple, ces améliorations permettent au GPU de la puce M3 d’offrir 65 % de performance en plus que le GPU de la puce M1 à consommation égale. Numerama pu tester le jeu Lies of P sur un Mac M3 et a plutôt été convaincu par l’expérience.

Décodage AV1

Du côté des fonctionnalités supportées par la nouvelle génération Apple M3, on compte enfin l’arrivée du décodage du codec AV1. Pour rappel, il s’agit d’un nouveau codec vidéo largement adopté par le reste de l’industrie comme YouTube, Twitch, Netflix, Google, Qualcomm, Microsoft ou encore AMD, Intel et Nvidia.

Apple était la marque qui trainait le plus des pieds à l’adoption de ce nouveau standard libre et gratuit. Avec l’Apple A17 Pro de l’iPhone 15 Pro, la firme a commencé son adoption. Il est logique de le retrouver également dans la génération M3. Il faudra visiblement attendre la génération M4 ou M5 pour espérer un support de l’encodage AV1 toutefois.

Un nouveau Neural Engine

Aujourd’hui, le CPU et le GPU sont les composants les plus importants d’un SoC, mais un troisième larron gagne petit à petit en force : le processeur dédié à l’IA. Chez Apple il se nomme Neural Engine et a été amélioré sur la famille M3.

Apple promet une augmentation des performances de 15 à 60% en comparaison des familles M2 et M1. La firme cite des tâches de traitement d’image comme la réduction de bruit ou l’augmentation de la résolution dans Topaz. Elle mentionne également des gains dans les fonctions Smart Conform de Final Cut Pro ou de détection de montage de scène dans Adobe Premiere.

M3 vs M3 Pro vs M3 Max

On a fait le tour des changements au niveau de l’architecture de la famille Apple M3. La firme en propose donc trois déclinaisons pour le moment : le M3, le M3 Pro et le M3 Max.

Source : Apple Source : Apple Source : Apple

Voici les caractéristiques de la puce Apple M3 :

CPU 8 cœurs : 4 cœurs performance et 4 cœurs économes ;

GPU 10 cœurs ;

jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée.

Pour la puce M3 Pro :

CPU 12 cœurs : 6 cœurs performance et 6 cœurs économes ;

GPU 18 cœurs ;

jusqu’à 36 Go de mémoire unifiée.

Pour la puce M3 Max :

CPU 16 cœurs : 12 cœurs performance et 4 cœurs économes ;

GPU 40 cœurs ;

jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée.

Comme sur les générations précédentes, c’est surtout sur le GPU que se fera l’essentiel de la différence de puissance de calcul entre les puces, même si l’on note aussi un CPU de plus en plus étoffé.