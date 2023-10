Apple M3, M3 Pro, M3 Max : les derniers détails avant la conférence

Apple prépare une conférence pour la nuit du 30 au 31 octobre. La firme devrait y présenter ses nouveaux MacBook équipés de puces Apple M3. Voici les dernières rumeurs avant l'événement.

Depuis le passage à ses propres puces Apple Silicon, la firme de Cupertino renouvelle très fréquemment son catalogue de Mac et de MacBook. En l’espace de trois ans, nous avons déjà pu découvrir les puces Apple M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max et M2 Ultra.

Dans quelques heures, la firme présentera une nouvelle gamme de produits « monstrueusement rapide » nous promet Apple. L’invitation laisse peu de place au doute : le Mac sera la star de l’événement.

La gamme Apple M3

Le journaliste Mark Gurman a pu interroger ses sources pour Bloomberg concernant les nouveautés à attendre. On devrait bel et bien y découvrir d’un seul trois nouvelles puces : M3, M3 Pro et M3 Max. Pour la première fois depuis 2020, le procédé de fabrication devrait évoluer pour adopter celui de TSMC en 3 nm.

La puce Apple M3

Le passage de la puce M1 à M2 nous avait laissés sur notre faim, mais le passage à la génération M3 serait bien plus sensible. La puce Apple M3 serait composée de 4 cœurs CPU basse consommation et 4 cœurs CPU performants, avec 10 cœurs GPU. On garderait donc la même configuration que sur l’Apple M2, mais sans aucun doute avec des changements de fréquences et d’architecture permettant d’augmenter sensiblement les performances.

La puce Apple M3 Pro

Les puces plus haut de gamme d’Apple misent beaucoup sur leur GPU pour augmenter en puissance de calcul. Ainsi la puce Apple M3 Pro aurait 12 cœurs CPU (6 cœurs performants et 6 cœurs à économie d’énergie) associé à 18 cœurs GPU. Une version plus haut de gamme, en option, de la puce Apple M3 Pro serait même équipée de 20 cœurs graphiques.

En comparaison, la puce Apple M2 Pro offre entre 16 et 19 cœurs GPU.

La puce Apple M3 Max

La puce la plus puissante d’Apple pour des MacBook, la puce Apple M3 Max devrait proposer une puce graphique encore plus puissante. On parle d’un CPU à 16 cœurs (12 cœurs performants et 4 cœurs à économie d’énergie) pour un GPU intégrant 32 à 40 cœurs.

À titre de comparaison, la puce Apple M2 Max propose entre 30 et 38 cœurs graphiques.

Du MacBook et un iMac

Apple n’est pas un fabricant de processeurs, mais bien de PC. La firme va donc dévoiler de nouveaux produits qui intégreront ses puces Apple M3. On peut s’attendre à une nouvelle gamme de MacBook Pro pour les plus puces les chères.

Côté grand public, le champion de l’événement devrait être le nouvel iMac. Il s’agit de la dernière machine encore proposée avec une puce M1. Elle a donc sauté une génération. Reste à savoir si Apple a développé un nouveau design pour son PC de bureau ou non. A minima, on peut s’attendre à un passage à l’USB-C pour la souris et le clavier accompagnant l’iMac.

Apple ne devrait pas lancer un nouveau MacBook Air lors de cet événement. La firme patienterait quelques mois avant de renouveler son best-seller. Il faut dire que les capacités de fabrication de TSMC en 3 nm ne sont pas infinies. Ce dernier commercialise aussi cette ligne de production pour des concurrents d’Apple.