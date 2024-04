Apple annonce une conférence en mai, que faut-il y attendre ?

Apple vient d'annonce une nouvelle keynote qui laisse imaginer plein de choses.

Apple a lancé des invitations pour une nouvelle conférence qui aura lieu le 7 mai prochain, à 16 heures. Le rendez-vous est pris et Apple nous demande d’« Imaginer ». Essayons alors d’imaginer ce qui pourrait bien être présenté dans deux semaines.

De nouveaux iPad

L’image du carton virtuel est assez explicite : une main tenant un stylet, faisant directement référence aux iPad Pro. On peut donc sans risque supposer que la marque à la pomme devrait dévoiler de nouvelles tablettes haut de gamme équipées d’une puce M3, d’un écran Oled et d’une nouvelle disposition pour sa caméra. Le visuel laisse en outre espérer un nouvel Appel Pencil. Plus encore, on peut s’avancer à imaginer une refonte complète de la gamme, avec de nouveaux iPad Air de grande taille, et pourquoi pas un iPad mini qui n’a pas été renouvelé depuis 2021.

Pour qu’Apple y dédie un évènement complet et non un simple communiqué de presse, il est par ailleurs possible que l’un de ces produits subisse une refonte plus importante qu’à l’accoutumée… avec de l’IA générative peut-être ? À un mois de la WWDC, ce serait étonnant, mais pas impossible.

L’arrivée du Vision Pro hors US ?

L’autre possibilité est qu’Apple profite de cette keynote pour annoncer l’arrivée de son casque de réalité mixte, le Vision Pro, en dehors des frontières américaines. « L’ordinateur spatial » pourrait ainsi être disponible en Europe sans avoir à traverser l’Atlantique ni utiliser un compte Apple américain.

Notons que l’heure de cette conférence est moins tardive que d’habitude. En tenant son live à 16h (heure de l’Hexagone) et non 19h, Apple espère peut-être davantage parler au public européen.

Nous suivrons la conférence

La conférence sera à suivre le 7 mai 2024, à 16 heures. Vous pourrez la voir en direct sur le site d’Apple, mais aussi sur notre chaîne Twitch.