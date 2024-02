On a les mensurations des iPad Pro et Air 2024… et une surprise est bien prévue

Des sources du média spécialisé 9to5Mac ont été en mesure de lui transmettre, avec quelques semaines d'avance, les dimensions précises des iPad Air et iPad Pro millésime 2024. On obtient donc une confirmation supplémentaire qu'un iPad Air grand format serait bien au menu cette année.

Un iPad Air plus grand (comme l’annonce la rumeur depuis quelques mois), mais aussi un iPad Pro plus fin. C’est ce que l’on retient des informations partagées cette semaine par 9to5Mac. Le site spécialisé a obtenu de ses sources les dimensions précises des iPad milieu et haut de gamme millésime 2024. Suffisamment précises pour nous permettre d’avoir une idée de plus en plus nette de ce qu’Apple nous réserve un peu plus tard cette année.

En matière de tablette, il se confirme donc que le géant californien miserait bien sur un renouvellement des iPad Air et Pro un peu plus ambitieux que celui observé ces dernières années. Côté iPad Air, il se murmure par exemple que la firme est à l’oeuvre sur deux versions distinctes (nom de code J507 et J537) : l’une identique ou presque au modèle actuel, l’autre dotée cette fois d’un écran de 12,9 pouces, équivalent en taille au plus grand des iPad Pro.

L’iPad Air décliné en deux tailles différentes : une première

Cette nouveauté constituerait une grande première pour Apple, qui n’a à ce stade jamais commercialisé son iPad Air en deux format différents. Il s’agirait pourtant d’une bonne idée, au moins pour étoffer le milieu de gamme, et potentiellement aussi d’une décision stratégique pertinente pour de relancer des ventes de tablettes en pleine érosion depuis 2020.

Pour relancer les ventes, Apple aurait aussi dans l’idée d’amincir son ardoise haut de gamme. 9to5Mac évoque ainsi des changements esthétiques pour l’iPad Pro, qui grandirait cette année de quelques millimètres… tout en s’affinant légèrement, notamment pour le modèle de 12,9 pouces. Une évolution vraisemblablement due à l’arrivée de la technologie OLED sur l’appareil, qui nécessite moins d’épaisseur que la technologie LCD employée jusqu’à présent.

Toujours selon les sources du média spécialisé, l’iPad Pro miserait cette année sur une puce M3 (installée l’an passé sur les MacBook Pro et sur l’iMac). On apprend par ailleurs que le lancement des nouvelles tablettes d’Apple serait désormais proche. Et pour cause, les accessoiristes seraient actuellement en train de produire en masse les coques, housses et autres protections vouées aux prochains iPad Air et Pro. D’après Bloomberg, ces derniers arriveraient ainsi sur le marché fin mars.

Quoi qu’il en soit, voici les dimensions des prochains iPad Pro (11 et 12,9 pouces) et de l’iPad Air de 12,9 pouces obtenues par 9to5Mac :

iPad Pro 11 pouces (actuel) : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

iPad Pro 11 pouces (nouveau) : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

iPad Pro 12,9 pouces (actuel) : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

iPad Pro 12,9 pouces (nouveau) : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

iPad Air 12,9 pouces (nouveau) : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm