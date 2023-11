Apple préparerait bien un iPad Air XXL pour voir plus grand

Apple aurait bel et bien d'autres projets pour sa gamme d'appareils « Air ». D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, la firme a notamment dans l'idée d'introduire un tout nouvel iPad Air grand format, proposé en complément du modèle habituel de 10,9 pouces.

À la manière de l’iPad Pro depuis de longues années, et de la même façon que le MacBook Air depuis quelques mois, l’iPad Air pourrait bientôt être décliné en deux formats au lieu d’un seul actuellement. C’est ce que nous dit cette semaine le média spécialisé AppleInsider, qui relaie les propos de Ming-Chi Kuo. Souvent bien renseigné lorsqu’il s’agit d’Apple, l’analyste de TF International Securities estime que la firme aurait en effet deux nouvelles versions de l’iPad Air sous le coude : l’une, traditionnelle, de 10,9 pouces ; l’autre de 12,9 pouces.

Attendues toutes deux sur le premier trimestre 2024 selon cette source, ces deux moutures accueilleraient, vraisemblablement, un nouveau processeur, mais se contenteraient par contre toujours d’écrans LCD IPS « classiques ». A priori, aucun passage à la technologie Mini-LED ne serait donc d’actualité.

Bientôt de l’Oled pour les iPad Pro ?

Notons que ce n’est pas la première fois que la piste d’un iPad Air XXL est évoquée. Cette hypothèse avait déjà émergé il y a quelques semaines… elle semble donc s’étayer quelque peu aujourd’hui.

Ming-Chi Kuo explique en parallèle qu’Apple aurait aussi deux nouveaux iPad Pro OLED à commercialiser sur la fin du premier trimestre 2024, ou dans le courant du second trimestre, sans tellement plus de détails à ce stade. On sait simplement que leur production en masse aurait été décalée en raison de problèmes techniques liés à l’Oled.

Tous deux seraient néanmoins équipés de processeurs M3 et abandonneraient donc la technologie Mini-LED qu’on leur connaissait jusqu’à présent pour des écrans organiques LTPO (qui permettront vraisemblablement un affichage « Always On »), évoqués par de multiples rumeurs depuis de longs mois.

Côté prix, l’arrivée d’un iPad Air de 12,9 pouces « définitivement plus cher » que le modèle 10,9 pouces habituel selon Ming-Chi Kuo, permettrait à Apple de revoir à la hausse le tarif de ses iPad Pro, et ce de manière à « maintenir un écart tarifaire » entre ces deux gammes, lit-on.

Quant aux autres modèles, un nouvel iPad mini serait d’actualité pour le second semestre 2024, en même temps qu’un iPad « classique » de onzième génération. L’iPad « classique » de neuvième génération (doté de l’ancien design) serait pour sa part déclaré « en fin de vie » avant la fin d’année 2024.