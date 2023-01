Écran Oled, nouveau design : l’iPad Pro connaîtrait de gros changements en 2024

Nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais la piste d'un iPad Pro Oled pour 2024 prend encore en épaisseur cette semaine. On apprend en outre que l'appareil pourrait profiter d'un changement de design pour l'occasion.

Alors qu’un passage à la technologie Oled pour l’iPad Pro se confirme peu à peu pour 2024, Mark Gurman nous en dit un peu plus quant à l’avenir de l’ardoise haut de gamme d’Apple. Dans sa newsletter PowerOn, le journaliste de Bloomberg indiquait ce week-end que si 2023 serait une année assez terne pour l’iPad (aucune grosse nouveauté n’est pressentie), 2024 constituerait un tournant pour l’iPad Pro.

On découvre notamment que son changement de technologie d’affichage serait l’occasion d’une « refonte majeure » de son design. Il s’agirait alors d’un grand bouleversement pour l’iPad Pro, qui n’a pratiquement pas évolué sur le plan esthétique depuis 2018.

Vers un nouveau design pour l’iPad Pro 2024 ?

Reste que si Mark Gurman parle d’un « design modernisé » pour l’iPad Pro 2024, le journaliste n’est pas encore en mesure de nous en dire beaucoup plus sur ce qu’il faut attendre en la matière. D’après d’autres rumeurs, le passage de l’iPad Pro à l’Oled se ferait à la faveur d’une méthode de production bien particulière pour sa dalle : la « gravure à sec » (ou dry etching en anglais).

Cette technique de fabrication permettrait en théorie d’aboutir à un panneau Oled extrêmement fin — et donc potentiellement à un châssis affiné et allégé pour l’iPad Pro 2024. On peut aussi imaginer qu’Apple en profitera pour faire évoluer la diagonale de l’écran ou même son ratio pour aboutir, sait-on jamais, à une surface d’affichage revue à la hausse.

Il se murmure enfin qu’Apple n’aurait pas l’intention d’exploiter bien longtemps la technologie Oled sur ses iPad Pro. Dès 2024, la firme chercherait en effet à intégrer des écrans MicroLED à ses Apple Watch Ultra. Une technologie qui pourrait alors se frayer un chemin dès 2025 sur d’autres appareils, dont l’iPhone, certains Mac et l’iPad Pro. Notez toutefois qu’il est pour l’instant difficile d’étayer ces informations. En un mot : prudence.

