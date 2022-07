La technologie Oled arriverait bien sur l’iPad… mais pas avant 2024

Apple multiplierait les prototypes d'iPad Oled pour prendre toutes les précautions nécessaires avant la production. La firme et ses fournisseurs se prépareraient en l'occurrence pour un lancement quelque part en 2024.

L’information nous vient cette fois d’ETNews : Apple travaillerait de plus en plus assidûment sur la préparation d’iPad Oled. En se basant sur ses sources au sein de l’industrie, le média coréen va dans le sens de précédentes rumeurs, indiquant que le géant américain serait fin prêt pour un lancement courant 2024. La firme travaillerait actuellement sur plusieurs prototypes finaux exploitant la technologie d’affichage Oled, une première pour l’iPad.

Pour prendre toutes les précautions nécessaires, Apple aurait en effet créé plusieurs prototypes différents et répéterait dessus des processus d’essai pour ne retenir que les solutions les plus fiables et les plus avantageuses. Une méthodologie importante pour Apple, qui n’a jusqu’à présent utilisé la technologie Oled que sur les petits écrans de ses iPhone et de ses Apple Watch.

Les iPad de 2024 passeraient bien à l’OLED

On apprend par ailleurs d’ETNews qu’Apple utiliserait une nouvelle technique de fabrication pour l’écran Oled de ses futurs iPad : la gravure sèche. La gravure à sec de l’écran est un processus chimique permettant de rendre l’écran plus fin et plus léger. En utilisant cette technique pour la première fois, Apple souhaiterait limiter au maximum l’épaisseur et le poids de ses prochaines ardoises. Revers de la médaille, ce procédé est coûteux et aura vraisemblablement un impact sur le prix final de ces nouveaux produits.

Quoi qu’il en soit, Apple développerait également un nouveau revêtement pour rendre ses dalles Oled plus solides… et donc durables. Ces dalles seraient pour le reste fournies conjointement par les Coréens Samsung Display et LG Display, spécialistes de l’Oled avec lesquels Apple collabore depuis des années, notamment pour les écrans de ses iPhone.

En adoptant des écrans Oled sur ses iPad, le géant de Cupertino encourage indirectement l’industrie à investir massivement dans la production de panneaux Oled de tailles moyennes. Cela pourrait conduire, à terme, à une réduction des coûts de fabrication. Pour rappel, l’iPad (tous modèles confondus) représente à lui seul 40 % du marché des tablettes et s’écoule chaque année à près de 60 millions d’unités.

