L’iPad Pro OLED est toujours au programme… mais Samsung gênerait son lancement

Apple aurait toujours en tête de nous proposer un iPad Pro OLED... mais les exigences technologiques de la firme poseraient problème à Samsung qui aurait besoin d'investir dans du nouveau matériel.

Les exigences techniques d’Apple en matière d’écrans OLED posent problème à Samsung et risquent fort de reporter le lancement d’un iPad Pro OLED à 2024. C’est ce que l’on apprend du média coréen The Elec. En l’état, Apple souhaiterait équiper ses futurs iPad Pro de dalles OLED à deux couches. Plus complexes et plus coûteuses à fabriquer, elles permettent néanmoins une meilleure luminance, mais aussi une durabilité accrue par rapport aux dalles OLED classiques, à simple couche.

PhoneArena explique que c’est cette exigence technologique qui aurait déjà conduit Apple à reporter le lancement d’un iPad Pro à écran OLED, pressenti initialement pour fin 2021. Pour produire ces dalles à double couche, Samsung devrait en effet investir dans du matériel. Le géant coréen aurait notamment besoin d’acheter des machines à disposition verticale et des FMM (Fine Metal Masks) pour produire efficacement ce type de panneaux OLED, tout en baissant les coûts de fabrication. Reste que Samsung Display ne sortirait le chéquier que si Apple accepte de lui passer une (très) grosse commande. L’idée ? Rentabiliser les lourds investissements nécessaires pour honorer la demande de la marque à la pomme.

Apple sur le point de passer une (très) grosse commande à Samsung Display ?

Cela dit, même si Apple passe une commande suffisamment importante à Samsung Display, le géant de l’affichage ne serait en mesure de finaliser son plan d’investissement qu’au cours du second trimestre 2022. Les machines et équipements requis seraient alors commandés quelque part sur le troisième trimestre 2022. La production, quant à elle, ne débuterait qu’en 2023, pour une arrivée de ces dalles OLED à double couche sur les iPad Pro millésime 2024.

Notons qu’Apple pourrait aussi choisir de se tourner vers les concurrents de Samsung Display : le coréen LG, chez qui Apple se fournit déjà en écrans OLED pour ses iPhone et qui travaillerait dès à présent sur l’OLED à double couche, ou le chinois BOE. BOE fabrique en effet déjà des dalles 6,1 pouces pour les iPhone ne disposant pas d’une fréquence de rafraîchissement élevée. La firme aurait aussi commencé à mettre en place la production de dalles OLED de 15 pouces.

Pour rappel, les iPad Pro 2021 sont équipés de dalles Mini LED pour le modèle 12,9 pouces et IPS « classiques » pour la version 11 pouces.

