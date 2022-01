Samsung Galaxy S22 : ses dates de présentation et de sortie semblent se confirmer

Selon un officiel de Samsung cité par le site coréen Digital Daily, les Galaxy S22 devraient avoir droit à une conférence Unpacked le 8 février, pour un lancement des précommandes un poil plus de deux semaines plus tard.

Alors que les Samsung Galaxy S22 ont de moins en moins de secrets à livrer au gré des fuites et autres indiscrétions, leur date de sortie reste un sujet chaud et un élément plus difficile à prédire. Sauf qu’au fil du temps, plusieurs faisceaux d’indices nous permettent d’apercevoir une fenêtre de tir plus ou moins précise.

De nouveaux éléments avancés par Digital Daily, qui cite un membre officiel de la marque, dressent le calendrier commercial des Samsung Galaxy S22. Selon le média, le géant coréen organiserait un événement Unpacked spécialement dédié à cette nouvelle gamme le 8 février 2022. Le lancement des précommandes interviendrait le jour suivant.

Début des ventes le 24 février ?

Il faudrait patienter légèrement plus de deux semaines pour que le début des ventes officielles ait alors lieu : le 24 février plus précisément. Ces nouvelles dates corroborent à moitié les prédictions du leaker Jon Prosser, loin d’être fiable à 100 % sur le calendrier des constructeurs.

L’intéressé mise lui aussi sur le 9 février concernant le coup d’envoi des précommandes, mais opte plutôt pour le 25 février pour l’ouverture des ventes. Dans tous les cas, l’ensemble des parties semble d’accord sur les périodes où Samsung décidera d’agir, mais est en désaccord, parfois, sur la date exacte de tel ou tel événement.

Si ces présages s’avèrent vrais, Samsung tournerait alors le dos au Mobile World Congress (MWC) 2022, sis à Barcelone du 28 février au 3 mars, quant à la présentation officielle de ses nouveaux flagships. Le salon espagnol aurait pu être l’occasion parfaite pour les introduire auprès des journalistes et du grand public, et ainsi profiter d’une belle médiatisation.

Un S22 Ultra aux airs de Galaxy Note

Toujours selon le Digital Daily, Samsung utiliserait plutôt le MWC pour mettre en avance son écosystème Galaxy, sans que l’on en sache davantage à l’heure d’écrire ces lignes. Bref, le leader du marché des smartphones devrait nous donner rendez-vous en février pour découvrir ses prochains porte-étendards.

Et cette année, l’attente est palpable au regard de ce que Samsung nous réserve : le Galaxy S22 Ultra a en effet tout d’un Galaxy Note, S Pen inclus, selon les nombreuses fuites observées à son sujet.

