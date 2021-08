Samsung Galaxy S22 : prix, date de sortie, fiche technique… tout ce que l’on sait

Attendus au début de l’année 2022, les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra constituent la prochaine offensive majeure de Samsung sur le segment du haut de gamme. Que nous réserve cette nouvelle fournée de téléphones ? À quoi doit-on s’attendre ? On fait un point complet sur les fuites, rumeurs et autres suppositions.

La gamme Galaxy S de Samsung reflète tout le savoir-faire du constructeur coréen. Son savoir-faire en matière de design, d’écran ou encore d’appareil photo. Bref, c’est une gamme d’une importance extrême, qui devrait susciter encore plus d’attente en 2022 depuis la disparition des smartphones Note.

Sauf surprise, les prochains Galaxy S devraient logiquement se nommer S22, S22 Plus et S22 Ultra, pour coller à la nomenclature du groupe. Il n’y a pas vraiment de raison pour que Samsung change son fusil d’épaule. Ci-dessous, vous trouverez ensuite les premières rumeurs et fuites plus ou moins plausibles connues à leur sujet.

Ce dossier sera bien évidemment amené à évoluer au fil des sorties médiatiques de l’entreprise et des autres bruits de couloirs aperçus sur la Toile.

Quel sera le design du Samsung Galaxy S22 ?

Si aucune photo officielle des téléphones n’a jusque-là fuité, il y a fort à parier que le futur trio fasse la part belle à un design premium aux très belles finitions. Chaque année, le constat est le même : les Galaxy S respirent le haut de gamme visuellement.

Au niveau de l’écran, on s’attend à ce que celui des Galaxy S22 soit plus petit que leur prédécesseur, d’après les informations de deux sources publiées mi-juin. La première source, un certain MauriQHD, se considère comme leaker et avait publié des photos du Galaxy S21, qui s’étaient vérifiées par la suite. La fiabilité de la seconde source est difficile à juger.

En revanche, le leaker Ice Universe, déjà plus crédible, mais également auteur de quelques erreurs çà et là, a corroboré les rumeurs quant à la taille d’écran des téléphones. L’intéressé a même publié les potentielles dimensions, que voici :

Galaxy S22 : 6,06 pouces, LTPS, Full HD+, 120 Hz ; (contre 6,2 pouces sur le S21) ;

Galaxy S22+ : 6,55 pouces, LTPS, Full HD+, 120 Hz ; (contre 6,7 pouces sur le S21 Plus) ;

Galaxy S22 Ultra : 6,81 pouces, LTPO, QHD+ ; 120 Hz. contre 6,8 pouces sur le S21 Ultra) ;

On peut également se demander si la caméra avant des Galaxy S22 s’invitera directement sous l’écran. Cette petite prouesse technique a été appliquée sur le Galaxy Z Fold 3 : la porte est donc ouverte pour que les prochains appareils haut de gamme de la marque en profitent aussi.

Quelle configuration photo pour le Samsung Galaxy S22 ?

Samsung devrait faire bouger les lignes en ce qui concerne la configuration photo de ses prochains porte-étendard. Du moins pour les Galaxy S22 et S22 Plus, qui auraient le droit à un capteur principal de 50 mégapixels au lieu de 12 mégapixels observé sur leur prédécesseur, ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Ces supputations sont une fois de plus à mettre au crédit d’Ice Universe, qui suggère aussi l’arrivée d’un zoom optique x3 de 12 mégapixels, au détriment du capteur secondaire de 64 mégapixels qui disparaîtrait. Ici, Samsung hausserait donc le ton avec une meilleure polyvalence grâce au zoom optique et un capteur principal mieux défini.

Concernant le Samsung Galaxy S22 Ultra, les informations divergent selon les leakers et les médias. Pour Galaxy Club, qui a eu son lot d’erreurs dans le passé, aucune nouveauté matérielle ne serait apportée au téléphone par rapport à la génération précédente. À peine peut-on espérer un meilleur traitement logiciel grâce à des algorithmes affinés.

Pour Ice Universe en revanche, les téléobjectifs x3 et x10 de l’Ultra grimperaient de 10 à 12 mégapixels afin de proposer une meilleure définition. Le leaker va même encore plus loin et évoque un objectif à zoom variable — et non pas fixe comme c’est le cas aujourd’hui. Dans ce cas, ce serait une sacrée avancée.

Performances et batterie, le point sur les rumeurs

Comme vous le savez sûrement, les Galaxy S n’ont pas le droit au même processeur selon son marché de lancement : aux États-Unis, Samsung opte pour une puce Snapdragon fournie par Qualcomm. En Europe, la marque s’appuie sur son propre savoir-faire avec son SoC maison Exynos.

En France, donc, il faudra probablement s’attendre à l’Exynos 2220, gravée en 5 nm, plus puissant et profitant d’une meilleure consommation énergétique. Outre-Atlantique, les clients devraient goûter au successeur du Snapdragon 888 et 888 Plus, qui se nommerait Snapdragon 898. Mais à ce stade, aucune annonce officielle n’a été faite.

La meilleure consommation énergétique viendrait en tout cas contrebalancer les plus petites batteries attendues sur les Galaxy S22 et S22 Plus : 3800 mAh et 4600 mAh, respectivement, contre 4000 mAh et 4800 mAh pour leur prédécesseur. Seule la variante S22 Ultra conserverait son accumulateur de 5000 mAh.

Ces informations relayées par Ice Universe (encore lui) sont une fois de plus à prendre avec des pincettes. Tout comme celles de FrontTron, leaker coréen actif au sujet des Galaxy S22, qui table sur une recharge de 65 W, contre une compatibilité 25 W l’an passé. Cette recharge vraiment rapide serait encore en phase de test au moment d’écrire ces lignes.

Évidemment, la 5G sera de mise.

À quel prix et à quelle date sera vendu le Samsung Galaxy S22 ?

Pour l’heure, difficile de répondre à cette question. Mais au regard du calendrier de Samsung, il se pourrait fortement que la marque choisisse le mois de janvier — comme l’année dernière — pour officialiser le tout. Habituellement, le constructeur préférait attendre février : une coutume qu’il a changé il y a un an.

Samsung va-t-il revenir à ses bonnes vieilles habitudes ou copier son calendrier de 2020 ? La question reste ouverte. On peut aussi se demander si la pénurie de puces qui touche le secteur tech ne va pas dérégler son planning.

Quant aux prix, aucune information à ce sujet n’a pour l’heure filtré. Pour se donner une petite idée, jetons tout de même un coup d’œil sur les tarifs des Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra : 859, 1059 et 1259 euros, respectivement, dans leur configuration minimale. Quelques petites différences tarifaires pourraient cependant être au rendez-vous.