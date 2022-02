Normal, Plus ou Ultra… quel Samsung Galaxy S22 est fait pour vous ?

Avec ses Galaxy S22, Samsung présente trois propositions très différentes. En fonction de vos critères d'achat et vos préférences, le choix ne devrait pas être trop compliqué.

Le Galaxy Unpacked a dévoilé la nouvelle gamme de smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, aux côtés aussi des Tab S8. Si vous hésitez entre ces trois téléphones, on fait le point sur leurs différences.

Vous pouvez par ailleurs vous pencher sur nos prises en main :

Trois formats pour trois publics

Si la gamme S21 donnait l’impression d’empiler les améliorations au fil de la montée en gamme, la firme coréenne propose au contraire, avec les Galaxy S22, trois choix bien plus distincts qui s’adressent donc à trois publics tout aussi différents.

Le S22 Ultra est bien sûr mieux équipé que ses deux congénères, mais leurs différences de choix de design les séparent d’une manière plus nette que la gamme précédente.

On a ainsi un S22 de 6,1 pouces, qui conviendra parfaitement à tous les utilisateurs·rices qui ne cherchent pas forcément un énorme écran. Que ce soit parce qu’ils ou elles ne consomment pas beaucoup de contenus dessus en dehors de réseaux sociaux, ou tout simplement parce qu’ils ou elles trouvent cela plus pratique à ranger au fond d’une poche, le S22 tape juste et semble avoir trouvé le bon équilibre entre ni trop petit, ni trop grand.

Avec ses 6,6 pouces, le S22 Plus a l’air d’un géant à côté. Il sera à privilégier si vous cherchez un téléphone pour visionner du contenu ou pour jouer par exemple. Il se montre beaucoup plus confortable dans ce genre de situation. Au-delà de ça, c’est un smartphone au form factor un peu plus classique.

Entre les Galaxy S22 et S22 Plus, une question de taille, mais pas que…

Mis à part la taille, on appréciera que Samsung n’ait pas multiplié les différences entre les deux modèles. Ils ont tous deux le même bloc photo, la même capacité en RAM et en stockage, le même SoC, la même définition d’écran, la même fréquence d’affichage, etc.

Cependant, la firme coréenne a tout de même voulu intégrer un petit côté « montée en gamme » entre les deux. Nous la trouvons un peu dommage, mais c’est le choix qui a été fait.

Sachez donc que si vous attachez une importance prioritaire à la charge rapide (même si Samsung accuse un certain retard sur ce domaine, mais passons), il faudra sans doute se diriger vers le S22 Plus. En effet, celui-ci propose une charge à 45 W tandis que le pauvre S22 reste bloqué à 25 W.

L’autre différence beaucoup moins gênante entre les deux tient à leur luminosité maximale. En effet, le S22 plus peut grimper jusqu’à 1750 cd/m² là où le S22 s’arrête à 1350 cd/m².

Si l’on omet ces petites différences, le choix entre les deux sera donc assez clair : si vous privilégiez le nomadisme et la praticité, le S22 semble bon. Si vous avez un penchant pour le visionnage de séries en SVoD sur votre smartphone, choisissez le S22 Plus.

Le Galaxy S22 Ultra se démarque davantage

S’il y a des différences entre les deux premiers, le S22 Ultra joue carrément dans une autre ligue. Déjà, au niveau de la prise en main, on est sur un smartphone avec une préhension radicalement différente, davantage carrée et plus anguleuse que sur les S22.

C’est un élément à prendre en compte, mais la version Ultra rajoute en outre de nombreuses lignes à sa fiche technique qui pourraient s’avérer intéressantes.

À commencer par la photo bien sûr. Le capteur principal passe de 50 à 108 mégapixels, on profite d’un téléobjectif X10 et le capteur selfie grimpe de 10 à 40 mégapixels. En clair, si vous comptez utiliser énormément la partie photo de votre smartphone, même pourquoi pas à un niveau professionnel, le S22 Ultra est le seul des trois à proposer une versatilité suffisante.

La dimension pro est d’ailleurs très présente dans ce nouvel Ultra, qui reprend les codes de la gamme Galaxy Note, dont le positionnement penchait clairement vers l’usage professionnel aussi. Si vous voulez utiliser un Stylet par exemple, seul le S22 Ultra propose un logement pour celui-ci.

Un téléphone ultra équipé

Au-delà de la photo et du stylet, le S22 Ultra est également mieux équipé. Si vous cherchez le top de l’expérience premium, c’est évidemment vers lui qu’il faut se tourner.

On peut citer l’écran : il propose une dalle QHD+ 120 Hz, capable de descendre jusqu’à 1 Hz. Sa batterie avec ses robustes 5000 mAh assure une journée d’autonomie tranquille, même avec un usage important. C’est aussi le seul de la gamme à pouvoir monter jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage.

Prix et date de sortie de la gamme Samsung Galaxy S22

Les S22 et S22 Plus sont en précommande jusqu’au 10 mars. Ils seront dans les étals à partir du 11 mars. Pour tout achat en précommande, des Galaxy Buds Pro sont offerts, ainsi qu’un bonus de reprise de 100 euros, en plus de la valeur résiduelle de l’appareil.

Voici les prix du Samsung Galaxy S22 :

128 + 8 Go : 859 euros ;

256 + 8 Go : 909 euros.

Voici les prix du Samsung Galaxy S22 Plus :

128 + 8 Go : 1059 euros ;

256 + 8 Go : 1109 euros.

S22 Ultra : prix et disponibilités

Le S22 Ultra est en précommande jusqu’au 24 février, avant sa sortie nationale le 25. Pour tout achat en précommande, des Buds Pro sont offerts et un bonus de reprise de 150 euros, plus la valeur résiduelle de l’appareil est intégrée.

Voici les prix du Samsung Galaxy S22 Ultra :

128 + 8 Go : 1259 euros ;

256 + 12 Go : 1359 euros ;

512 + 12 Go : 1459 euros ;

1 To + 12 Go : 1659 euros.

