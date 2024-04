Cette montre de sport avec plus d’un mois d’autonomie est remise au goût du jour

Le constructeur de montres connectées Coros a dévoilé sa Vertix 2S, une montre de sport à l'autonomie gargantuesque qui profite de quelques nouveautés bienvenues.

En 2021, le fabricant de montres de sport Coros lançait sa gamme Vertix 2, sa montre la plus haut de gamme jusqu’alors, proposant des fonctionnalitĂ©s avancĂ©es aussi bien pour le trail que pour la randonnĂ©e, la course Ă pied ou les sports en extĂ©rieur. La Coros Vertix 2 se positionnait alors comme une alternative convaincante face aux montres Fenix de Garmin, mais pour un prix plus abordable.

Trois ans plus tard, le constructeur a sorti plusieurs références avec des optimisations matérielles comme la Coros Pace 3 ou les Coros Apex 2 et Apex 2 Pro. En attendant une refonte de sa gamme Vertix, Coros a donc décidé de mettre à jour sa montre avec une nouveauté intermédiaire, la nouvelle Coros Vertix 2S.

Comme son nom l’indique, la Coros Vertix 2S s’inscrit dans la droite ligne de la Vertix 2 lancĂ©e en 2021 et se contente de quelques menues nouveautĂ©s sur le plan matĂ©riel, mais des nouveautĂ©s plus que bienvenues. La Coros Vertix 2S s’Ă©quipe notamment du mĂŞme capteur de frĂ©quence cardiaque que les Pace 3 et Apex 2, plus performant que celui de la Vertix 2 d’origine. La montre profite par ailleurs d’un repositionnement de l’antenne GPS pour une gĂ©olocalisation plus prĂ©cise. Par ailleurs, elle est (très) lĂ©gèrement plus lĂ©gère, avec deux grammes en moins sur la balance et est dĂ©sormais fournie aussi bien avec un bracelet en silicone, mais Ă©galement avec un bracelet en nylon, pour une meilleure accroche au poignet.

Une montre qui profite des nouveautés logicielles de Coros

La nouvelle Vertix 2S profite par ailleurs des toutes rĂ©centes nouveautĂ©s logicielles dĂ©ployĂ©es par Coros, avec l’ajout de la mise en miroir de l’Ă©cran de la montre sur le smartphone, des fonctions plus poussĂ©es pour l’escalade — et notamment une accroche Ă un mousqueton — ou l’utilisation d’un « Virtual Pacer » pour vous entraĂ®ner Ă une certaine allure en course Ă pied et savoir si vous avez du retard ou de l’avance sur votre objectif.

En dehors de ces nouveautĂ©s, la Vertix 2S reprend la mĂŞme formule que la prĂ©cĂ©dente Coros Vertix 2. On a donc droit Ă un boĂ®tier plutĂ´t large de 50 mm de diamètre avec un Ă©cran LCD MIP transflectif de 1,4 pouce de diamètre. La montre profite toujours du système de navigation Ă molette de Coros ainsi que de la cartographie intĂ©grĂ©e. Pour l’autonomie, Coros annonce jusqu’Ă 40 jours d’utilisation en mode standard, 118 heures en GPS classique et 22 heures en suivi GPS double frĂ©quence avec musique.

La nouvelle Coros Vertix 2S vient remplacer la prĂ©cĂ©dente Vertix 2 dans la gamme du constructeur. Elle est proposĂ©e en France en trois coloris — bleu, gris clair, gris sombre — au prix de 699 euros.