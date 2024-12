Ces montres de sport vont vous aider à remporter des segments sur Strava

Coros a annoncé une mise à jour de ses montres de sport. Elles vont désormais intégrer directement les « Live Segments » de Strava pour vous aider à les remporter durant vos séances d’entraînement.

Un écran d’entraînement sur la Coros Pace Pro // Source : Robin Wycke – Frandroid

Doucement, mais sûrement, Coros continue d’enrichir ses montres connectées avec de nouvelles fonctionnalités. Ce jeudi, le constructeur de montres de sport a annoncé une nouvelle fonction pour l’ensemble des montres de sa gamme, les segments live de Strava.

Pour rappel, Strava est l’une des applications de sport les plus populaires au monde. Elle va permettre à tout à chacun d’enregistrer ses séances de sport, mais également de visualiser celles de ses proches. Par ailleurs, Strava intègre un esprit de compétition, avec la possibilité de revendiquer des « segments ». Il s’agit de parties d’un itinéraire (une piste d’athlétisme, une rue, un chemin sur une colline, etc.) sur lesquelles les membres peuvent tenter d’être les plus rapides. Les utilisateurs avec le meilleur temps peuvent alors devenir le « king of the mountain » (KOM) ou la « queen of the mountain » (QOM).

Les Live Segments de Strava intégrés aux montres Coros

C’est justement cet aspect de Strava qui arrive désormais sur les montres Coros. À présent, avant chaque sortie, les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu’à 30 segments Strava précédemment mis en favoris pour enregistrer automatiquement leur temps sur chacun d’entre eux.

Un segment sur Strava // Source : Capture d’écran

Au moment de s’approcher d’un segment lors d’une activité de course à pied ou de vélo, la montre Coros pourra vous avertir et afficher un écran de données dédié à ce segment.

Plusieurs modes sont disponibles pour les segments live Strava sur les montres Coros. Il est ainsi possible de chercher à :

dépasser votre contact ayant le meilleur temps sur le segment

battre votre propre meilleur temps

devenir le KOM ou la QOM

battre la personne ayant un temps meilleur au vôtre sur le classement général.

Cette fonctionnalité de segments live n’est pas exclusive aux montres Coros. Elle est déjà disponible sur les compteurs et montres Garmin, sur les montres Polar, sur les compteurs Wahoo ou sur les montres Suunto.

Coros rattrape néanmoins son retard en proposant cette nouvelle fonction sur l’ensemble de sa gamme. Les segments Strava sont ainsi disponibles en bêta publique à partir de ce jeudi sur le compteur Coros Dura et les montres Coros Apex 2, Coros Apex 2 Pro, Coros Pace 3, Coros Pace Pro, Coros Vertix 2 et Coros Vertix 2S.