Ces montres de sport s’améliorent encore grâce à de nouvelles fonctions pour le sport et la santé

Coros a annoncé une mise à jour de taille pour ses montres de sport, avec des fonctions plus poussées et une meilleure analyse du sommeil… et notamment des siestes.

La Coros Pace 3 // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

C’est une mise à jour d’importance qu’a annoncée le constructeur Coros pour ses montres de sport ce lundi 23 septembre. En effet, dans un billet de blog, la firme a dévoilé de nombreuses nouveautés pour l’ensemble de sa gamme de montres connectées, mais pas seulement.

Un suivi du sommeil, même pour les siestes

Concrètement, la mise à jour Coros de septembre 2024 vient ajouter une fonction de suivi et de qualité du sommeil sur les montres de la gamme. Ainsi, les montres seront désormais en mesure de repérer automatiquement les siestes prises par l’utilisateur. Le suivi de la qualité du sommeil sera quant à lui déterminé selon le temps de sommeil et les différentes phases, avec un indice allant de 1 à 5.

Si la qualité du sommeil sera proposée sur l’ensemble des montres Coros mises à jour, la détection des siestes sera cependant limitée aux modèles les plus récents (Coros Pace 3, Vertix 2S, Vertix 2, Apex 2, Apex 2 Pro).

Des fonctions plus poussées pour la nage, le vélo et la course à pied

Outre le suivi du sommeil, les montres Coros vont également profiter de quelques nouveautés bienvenues pour le cyclisme, avec l’intégration des modes gravel et mountain bike. Coros propose également des champs de donnée pour le pourcentage de FTP, de pourcentage de fréquence cardiaque maximale, de pourcentage de réserve de fréquence cardiaque ou de pourcentage de seuil lactique.

La Coros Vertix 2S // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant la natation en piscine, la mise à jour de septembre ajoute désormais le suivi de la rotation des bras avec la gestion des intervalles.

Enfin, la mise à jour va aussi permettre de profiter d’un test de forme en course à pied pour évaluer les différents seuils de fréquence cardiaque et d’allure durant à privilégier à l’entraînement.

Quelques montres Coros laissées de coté

La mise à jour Coros de septembre 2024 sera déployée dans les prochains mois sur la plupart des montres Coros récentes.

Cependant, le constructeur en profite également pour laisser quelques modèles plus anciens sur le bas-côté, sans l’essentiel des mises à jour, en raison de leurs capacités de stockage plus limitées.

C’est le cas notamment de la Coros Apex Pro, sortie en 2019, de la Coros Vertix 1 (2019) et de la Coros Pace 2 (2020). Aucune d’entre elles ne profitera de la détection de sieste ou de la nouvelle analyse de la nage en piscine. Les Apex Pro et Vertix 1 ne profiteront en outre que du suivi de la qualité du sommeil ou du test de course à pied

Les nouveautés des montres Coros // Source : Coros

Dans le détail, le site DC Rainmaker partage la liste des fonctionnalités qui seront déployées sur les montres de Coros.