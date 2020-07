Garmin : des montres connectées avec 2 mois d’autonomie grâce à l’énergie solaire

Après avoir éprouvé avec succès sa technologie sur la fenix 6 Pro Solar, Garmin porte son innovation de recharge à l’énergie solaire sur des modèles supplémentaires destinés aux sportifs et aventuriers. De quoi augmenter considérablement l’autonomie de ses montres connectées.

Avec le soleil de retour et les vacances en approche, les virées au grand air vont se multiplier pour les sportifs prêts à arpenter des kilomètres à pied.

Garmin entend bien profiter de l’été pour doper ses ventes de ses montres connectées. Et pour cela, la marque a un argument fort. Après le succès de sa fēnix 6X Pro Solar, elle a décidé d’étendre sa technologie solaire à d’autres produits. Baptisée Power Glass, cette innovation permet d’augmenter considérablement l’autonomie de la montre en captant et réutilisant l’énergie solaire.

Une technologie pour une autonomie jusqu’à deux mois

Le verre Power Glass a besoin de profiter d’une exposition suffisante au soleil pour offrir, selon le mode utilisé sur la montre, une autonomie illimitée (mode économie d’énergie) ou de plus de deux mois si vous avez recours au GPS (mode expédition). Même si vous veniez à manquer de soleil, le mode Smartwatch de certaines montres permet de tenir au moins 24 jours. Les modèles disposent aussi d’une fonction Power Manager pour gérer l’autonomie de manière intuitive.

La montre fenix 6x Pro Solar et son écran Power Glass pour capter l’énergie solaire // Source : Garmin La montre Garmin fenix 6X Pro Solar // Source : Garmin

Garmin Solar vient s’implanter sur des gammes déjà existantes. Les modèles Instinct Solar, fēnix 6/6S Solar et tactix Delta Solar vont ainsi profiter à leur tour de cette technologie. La gamme Instinct Solar se réserve aux aventuriers. Ses éditions Surf et Tactique rejoignent ainsi le catalogue des « solaires », avec notamment l’option Body Battery qui optimisera votre autonomie grâce à l’analyse de la variabilité cardiaque et le niveau d’activité.

La Surf Edition va proposer aux accros de la vague un profil d’activité dédié avec statistiques diverses (nombre de vagues surfées, vitesse maximale, vague la plus longue, temps d’activité, etc.) et les infos des marées. Elle résiste jusqu’à 100 m de profondeur. La Tactical Edition se destine davantage aux opérations militaires avec une compatibilité avec des jumelles de vision nocturne, un mode furtif pour masquer sa position GPS. La tactix Delta Solar Edition, positionnée beaucoup plus cher, mais répondant également aux normes militaires (MIL-STD-810) embarque la technologie Garmin Solar. Associée au mode Power Manager, elle assure jusqu’à 24 jours d’autonomie grâce à l’énergie solaire récupérée.

Des modèles solaires pour tous, même les militaires

Si vous êtes plutôt multisports, les montres GPS fēnix 6S Pro Solar et la fēnix 6 Pro Solar sont les dernières de la famille à embarquer le verre Power Glass et à promettre des autonomies en mode « Smartwatch » de respectivement 9 et 16 jours en cas d’exposition suffisante. Elles reprennent le profil d’activité de la Surf Edition et proposent aussi des fonctions pour les fans de VTT (mesure de la difficulté d’un parcours, fluidité dans les descentes, score attribué à la fin de la session) et d’escalade en salle.

Les montres connectées Instinct Solar doté de la technologie Power Glass qui recharge à l’énergie solaire // Source : Garmin La montre Garmin Instinct Solar Surf Edition // Source : Garmin montre Garmin Instinct Solar // Source : Garmin

Tout cela en plus de fonctions d’analyse de santé qui peuvent apparaître en widget sur l’écran (suivi du sommeil, données sur la respiration, saturation en oxygène du sang, score de stress…), cartes TopoActive des activités extérieures (dont domaines skiables, parcours de golf en Europe et dans le monde), Garmin Pay pour régler vos achats sans contact, etc.

Prix

Les modèles Garmin Solar sont d’ores et déjà disponibles. Comptez 399,99 euros pour l’Instinct Solar, 449,99 euros pour l’Edition Surf/Camo/Tactical. La série fēnix 6 Solar s’affiche de 749,99 euros à 949,99 euros. La tactix Delta Solar s’envole à 1 099 euros.