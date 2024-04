Face à Garmin, ces montres de sport font le plein de nouveautés

Le constructeur de montres de sport Coros déploie une mise à jour majeure pour ses montres ajoutant de nombreuses fonctionnalités.

Dans le domaine des montres de sport, Garmin se positionne clairement comme le leader du marché, avec plus de 70 % de parts de marché d’après une étude menée en France par Campus. Mais la marque américaine est depuis quelques années concurrencée par des constructeurs plus jeunes et plus dynamiques. C’est le cas notamment de la marque Coros qui propose des montres de sport à des tarifs particulièrement agressifs avec notamment les Coros Pace 3 ou Coros Apex 2 Pro.

Non content de proposer des alternatives viables aux montres Garmin, Coros a par ailleurs annoncé en fin de semaine dernière une mise à jour majeure pour la plupart de ses montres connectées, avec la mise à jour d’avril 2024. De quoi ajouter un grand nombre de fonctionnalités aux différents modèles.

La première de ces nouveautés concerne la mise en miroir de l’écran de la montre sur celui du smartphone. Concrètement, cela va permettre aux utilisateurs d’afficher, sur leur téléphone, les données affichées en temps réel sur leur montre connectée Coros. L’idée peut être ainsi, pour les cyclistes, de fixer leur smartphone sur le guidon, afin de consulter les données de la montre plus facilement qu’à leur poignet. Il en va de même pour des sports où il peut paraître plus simple de consulter ses données d’entraînement sur un point fixe, comme pour un tapis de course, un rameur ou des appareils de musculation. Par ailleurs, cette mise en miroir va également permettre aux utilisateurs de consulter, sur leur écran de smartphone, leur itinéraire sur une grande carte, en plus de la cartographie intégrée à leur montre.

Une nouvelle fonction Virtual Pacer

Outre cette fonction de mise en miroir, la mise à jour Coros d’avril 2024 ajoute également une fonction particulièrement attendue de Virtual Pacer, ou meneur d’allure virtuel. À la manière de ce que peut proposer Garmin avec PacePro, cette fonction a pour but de vous permettre d’ajouter un objectif d’allure ou de distance et vous indiquera, tout au long de votre course ou entraînement si vous êtes en avance, en retard ou des les clous.

La mise à jour vise également à améliorer nettement le suivi GPS pour l’un des points forts de Garmin : l’escalade. Parmi les autres nouveautés, on peut noter une refonte de l’écran d’activité, avec des icônes et polices plus larges, ainsi que de nouvelles options d’entraînement pour l’escalade avec notamment des programmes d’entraînement ou des séances pouvant être programmées en amont.

Une mise à jour déployée sur la plupart des modèles de la gamme

Ces nouveautés sont disponibles à partir d’aujourd’hui en bêta sur les Coros Pace 3, Coros Apex 2, Coros Apex 2 Pro et Vertix 2. La version bêta pour les Coros Pace 2, Apex Pro et Vertix arrivera quant à elle le 16 mai. Enfin, la mise à jour sera accessible à tous d’ici le 30 mai prochain.