Samsung Galaxy S22 et S22+ officialisés : le grand écart, mais sans claquage

Ça y est, Samsung a officialisé les très attendus Galaxy S22 et S22 Plus, sa nouvelle série haut de gamme de l’année 2022. Différences, similitudes, voici un point complet sur les deux nouveaux flagships les moins chers de la gamme.

Bienvenue aux Samsung Galaxy S22 et S22 Plus, qui ont fait l’objet d’une présentation complète et officielle durant l’événement Unpacked de ce mercredi 9 février 2022. Alors certes, l’effet de surprise a été réduit à néant suite aux innombrables fuites observées ces derniers mois, mais cela n’empêche pas d’en faire un point complet — les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra ont aussi été révélées.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Beaucoup de similitudes

Les Galaxy S22 et S22 Plus partagent de nombreux éléments techniques, lorsque la version Ultra, elle aussi introduite durant la conférence (en voici d’ailleurs une prise en main), se démarque avec une fiche produit vraiment plus poussée. Débutons donc par tous les points communs que l’on peut constater entre les deux versions plus abordables :

Écran : AMOLED, FHD+, taux de 120 Hz adaptatif (de 10 à 120 Hz) ;

Corning Gorillas Glass Victus+ à l’avant comme à l’arrière ;

Processeur : Exynos 2200 gravé en 4 nm ;

Appareil photo : Capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) Ultra grand-angle de 12 mégapixels (FOV de 120°, f/2,2) Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4) Objectif frontal de 10 mégapixels (2,2)

Logiciel : Android 12 avec One UI 4.1 ;

Recharge sans fil de 15 W ;

Réseau : 5G, Bluetooth 5.2, NFC ;

IP68 : protection contre la poussière et l’eau (1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes) ;

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran ;

Coloris : Phantom Black, Phantom White, Vert et Rose ;

Coloris exclusifs sur Samsung : Bleu ciel, Rouge et gris.

Le binôme profite également d’un meilleur algorithme pour maximiser le contraste de l’affichage : cette technologie donne ainsi l’impression de booster la luminosité de l’écran. Samsung a aussi conçu un châssis en aluminium plus robuste, et a logé les bordures à la même enseigne en termes de dimensions : elles sont égales, même au niveau du menton.

Le Samsung Galaxy S22 // Source : Samsung Le Samsung Galaxy Plus // Source : Samsung Le Samsung Galaxy S22 Plus // Source : Samsung

Voilà pour les principales similitudes. Mais forcément, chaque modèle se démarque sur certains points pour d’un côté tirer le prix vers le bas (S22), et de l’autre faire gonfler légèrement la note (S22+). Par exemple, la taille d’écran du premier atteint les 6,1 pouces, contre 6,6 pouces pour le second.

Des téléphones fins

Ici, la diagonale du Galaxy S22 en ferait presque un smartphone compact. On observe un réel gap avec le Galaxy S22 Plus, qui semble plus adapté à la consommation de contenus, lorsque son petit frère devrait faire la part belle au confort et à la prise en main. Cette différence pourrait faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre selon vos critères d’achat.

Un écart aussi élevé implique évidemment des dimensions inégales : 70,6 x 146 x 7,6 mm et 168 grammes sur la balance pour le Galaxy S22, contre 75,8 x 157,4 x 7,6 mm pour un poids de 196 grammes du côté du S22 Plus. Nous avons dans tous les cas ici affaire à des smartphones vraiment fins.

On s’attend par ailleurs à ce que l’écran du Galaxy S22 Plus jouisse d’un meilleur pic lumineux (1750 cd/m²) comparé au Galaxy S22 (1350 cd/m²). Nous vous confirmerons tout cela après nos tests techniques.

Dernière différence et pas des moindres, la charge rapide : comptez sur un chargeur de 25 W pour le plus petit téléphone, contre une puissance plus décente de 45 W en face. Mais attention : aucun câble ni bloc n’est fourni dans la boîte. Ces accessoires sont vendus séparément sur le site officiel du constructeur.

Prix et disponibilité des Galaxy S22 et S22 Plus

Les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus sont d’ores et déjà disponibles en précommande et ils le resteront jusqu’au 10 mars. En effet, les deux téléphones sont prévus pour une commercialisation un peu plus tardive que le S22 Ultra. Vous pourrez les trouver dans le commerce à partir du 11 mars 2022.

Pour vous faire une idée plus précise de leurs capacités, n’hésitez pas à consulter notre prise en main du Galaxy S22 et S22 Plus. Et si vous hésitez parmi les trois de téléphones de cette nouvelle gamme, on vous aide à trouver votre âme sœur selon vos critères de préférence.

Voici la grille tarifaire du Samsung Galaxy S22 :

128 + 8 Go : 859 euros

256 + 8 Go : 909 euros

Voici la grille tarifaire du Samsung Galaxy S22 Plus :

8 + 128 Go : 1059 euros

8 + 256 Go : 1109 euros

Pour toute la durée des précommandes, des Galaxy Buds Pro sont offerts pour l’achat d’un de ces smartphones. Un bonus de reprise de 100 euros pour votre ancien appareil vous est aussi proposé, en plus de la valeur résiduelle de votre ancien appareil.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.