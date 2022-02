Prise en main des Galaxy S22 et S22 Plus : on sait déjà lequel est notre (petit) favori

Les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus viennent tout juste d'être dévoilés. Quelques jours avant leur présentation, nous avons pu les prendre en main pendant quelques dizaines de minutes. Voici nos premières impressions. Spoiler : il y en a un qui nous attire plus que l'autre.

Quelques jours avant leur présentation officielle lors du premier Galaxy Unpacked de 2022, Frandroid a pu passé un peu de temps en compagnie des S22, S22+ et S22 Ultra. Plus que la fiche de fonctionnalités complètes, nous allons ici vous parler du ressenti que chacun des appareils a pu provoquer. On s’intéresse ici au deux plus petits de la gamme.

Pour découvrir nos premières impressions sur le modèle plus grand de la gamme, vous pouvez aussi retrouver notre prise en main du Samsung Galaxy S22 UItra.

Le S22 : la formule mini ultra efficace

Ici, pon commence donc par le S22 et il faut bien le dire : c’est un petit smartphone, beaucoup plus petit que ce à quoi on s’attendait. On est vraiment dans le même type de form factor qu’un iPhone 13 mini, même si les deux ne partagent pas la même taille de diagonale (6,1 pouces contre 5,4 pouces), en ceci qu’il est à la fois super économe en place, mais qu’il dégage une impression de robustesse et de stabilité super agréable.

Il apparait relativement épais (7,6 mm), ce qui aide à accentuer ce côté stable. Les tranches, bien qu’arrondies, donnent presque une impression de tranche plate du fait de cette générosité. Son dos en verre Corning Gorilla Glass Victus+ souligne également agréablement cette impression générale.

Les quatre coloris du S22. // Source : Frandroid L’épaisseur du S22. // Source : Frandroid Les blocs photo du S22 proposent le même coloris que celui du dos du téléphone. // Source : Frandroid Le S22 Plus // Source : Frandroid

Résultat, une fois en main, on retrouve ce sentiment ultra pratique, nerveux, condensé que seuls des petits smartphones premium savent provoquer. On se voit sans peine ranger ce smartphone au fond de sa poche et l’oublier, ou encore le garder greffer à la main à longueur de temps sans crainte d’une chute, tant le S22 nous a paru se marier parfaitement au tracé de notre paume.

Précisons également qu’il ne s’agit pas d’une lubie de votre serviteur. Nous étions deux lors de la prise en main et nous avons tous deux partagé le même sentiment général sur ce S22 : il y a un vrai plaisir innocent à le tenir dans sa main. Ajoutons que les deux S22 et S22 Plus ont un sérieux atout : leur menton et leur front sont symétriques. Un vrai atout pour ceux et celles qui font attention à ces petits détails.

Le S22 Plus : deux salles, deux ambiances

Le S22 Plus ne joue pas du tout dans la même catégorie. On a vraiment deux propositions qui n’ont rien à voir. Là où les modèles Plus des S20 ou S21 donnaient justement l’impression d’être plus grand, j’ai trouvé que ce S22 Plus bien plus élancé que son petit compère.

Pourtant, les deux ont une épaisseur égale de 7,6 mm. Mais une fois répartie sur la grande dalle de 6,6 pouces du S22 Plus, l’impression générale n’est pas du tout la même. Le S22 est une petite brique, le S22 Plus est une grande tuile.

La différence de taille entre le S22 et le S22 Plus est flagrante. // Source : Frandroid La différence de taille entre le S22 et le S22 Plus est flagrante. // Source : Frandroid

L’avantage : même s’il est grand comme la plupart des smartphones en 2022, qu’il dépassera de votre poche et que vous aurez parfois peur de le faire tomber, il conserve une finesse franchement exemplaire, qui évite le côté char d’assaut une fois en main. Autre atout évident d’une telle dalle : en jeu ou devant une série ou un film, on profite tout de même bien mieux de ce qui se joue à l’écran.

L’inconvénient de ce form factor à nos yeux : on lui trouve un peu moins de confort d’utilisation en main et il ressemble davantage à ce qu’on peut trouver ailleurs le marché. Il nous a paru être un téléphone un peu plus standard et convenu. Avec tout de même le savoir-faire et les finitions façon Samsung, et l’écran qui, sur le peu de temps que nous avons passé avec lui, nous a paru très agréable à l’œil.

Prix et disponibilité des S22 et S22 Plus

Les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus sont disponibles en précommande jusqu’au 10 mars. En effet, les deux téléphones sont prévus pour une commercialisation un peu plus tardive que le S22 Ultra. Vous pourrez les trouver dans le commerce à partir du 11 mars 2022.

Voici la grille tarifaire du Samsung Galaxy S22 :

128 + 8 Go : 859 euros

256 + 8 Go : 909 euros

Voici la grille tarifaire du Samsung Galaxy S22 Plus :

8 + 128 Go : 1059 euros

8 + 256 Go : 1109 euros

Pour toute la durée des précommandes, des Galaxy Buds Pro sont offerts pour l’achat d’un de ces smartphones. Un bonus de reprise de 100 euros pour votre ancien appareil vous est aussi proposé, en plus de la valeur résiduelle de votre ancien appareil.