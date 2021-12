Dos en verre, mode nuit amélioré… les Samsung Galaxy S22 ne manqueraient pas de surprises

La série des Samsung Galaxy S22 pourrait laisser tomber le dos en plastique et opter pour un matériau plus noble, à savoir le verre. Par ailleurs, le capteur principal du S22 Ultra profiterait d'une attention toute particulière.

L’une des critiques qui revient souvent à l’encontre des Galaxy S21, c’est l’absence de dos en verre. À la place, Samsung équipe ses flagships d’un matériau en plastique censé imiter le verre et que la marque appelle « glasstic ».

Selon le leaker Ice Universe, la firme coréenne aurait décidé d’abandonner le dos en glasstic sur la totalité de la série des Samsung Galaxy S22. Cela comprendrait le S22, le S22+ et le S22 Ultra.

Les avantages et inconvénients du verre

S’il faut toujours prendre ce type d’affirmations avec un peu de recul tant que rien d’officiel n’a été annoncé, une récente vidéo publiée par le leaker OnLeaks montrait en effet des maquettes des S22 avec un dos plutôt brillant.

Un passage au dos en verre signifierait essentiellement trois choses à l’usage : les S22 seraient plus lourds et plus fragiles (même si l’on s’attendrait à du Gorilla Glass Victus), mais en contrepartie, ils auraient un feeling « plus premium », même si cela reste très subjectif comme appréciation. De nombreux utilisateurs et utilisatrices n’ont certainement jamais considéré le dos des S21 comme quelque chose de désagréable.

Le capteur principal du S22 Ultra avantagé

Autre fuite provenant du leaker Ice Universe (décidément), le capteur principal du S22 Ultra serait légèrement supérieur à celui des autres S22.

Il embarquerait un capteur 108 mégapixels et dépasserait les capacités des capteurs principaux des autres S22 dans plusieurs domaines : la correction du mouvement, le focus, l’exposition et dans son mode nuit, que le leaker affirme bien supérieur.

Certaines rumeurs évoquaient déjà un capteur principal sur le S22 Ultra capable d’optimiser les détails ou de produire un macro.

On ne devrait pas attendre bien longtemps avant de pouvoir mettre la main sur des informations officielles sur ce smartphone. Il est attendu que Samsung présente sa nouvelle série au détour des mois de janvier ou février 2022.

