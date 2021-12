Galaxy S22 : le design des trois modèles se dévoile en vidéo grâce à des maquettes convaincantes

Le leaker français OnLeaks a mis en ligne une vidéo de trois maquettes permettant de découvrir les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra à quelques mois de leur officialisation.

C’est dans quelques semaines que Samsung devrait présenter officiellement ses prochains smartphones premium, la gamme Galaxy S22. Si l’on a déjà vu plusieurs rendus 3D des trois modèles, on n’avait pas encore pu découvrir à quoi ils ressemblaient en vidéo.

C’est désormais chose faite grâce au leaker français OnLeaks. Celui-ci a en effet publié, ce mardi sur Twitter, une vidéo permettant de découvrir les trois modèles côte à côte. On peut ainsi distinguer le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra — ou Galaxy S22 Note.

Il ne s’agit cependant pas des trois smartphones qui seront commercialisés en début d’année prochaine, mais de trois modèles « dummy », c’est-à-dire des maquettes des trois appareils conçues pour donner une idée du gabarit et du design des smartphones. On ignore par ailleurs s’il s’agit de maquettes réalisées par Samsung ou par des constructeurs tiers, par exemple des fabricants de coques.

Toujours est-il que la vidéo permet de découvrir l’apparence attendue des différents Galaxy S22 et ce avec deux coloris : noir ou blanc.

Comme pressenti, les Galaxy S22 et S22 Plus devraient adopter une approche très similaire avec un dos brillant, des angles arrondis au dos et un module photo avec trois appareils, positionnés dans l’angle supérieur gauche, dont la bordure devrait épouser le bord du smartphone. Un choix de design qui rappelle clairement celui des Galaxy S21 de l’an dernier.

Un Galaxy S22 Ultra avec un design bien distinct

Pour le modèle le plus haut de gamme, qu’il soit baptisé Galaxy S22 Ultra ou Galaxy S22 Note, il semble que Samsung ait finalement opté pour un choix de module photo plus discret. Seuls les objectifs semblent dépasser du dos du smartphone, sans large regroupement en forme de « P » comme l’indiquaient précédemment certaines fuites.

Par ailleurs, le dos du smartphone semble être en verre dépoli et donc mat, contrairement aux deux autres smartphones. Sur la tranche inférieure, on peut distinguer l’emplacement pour ranger le stylet. Il faut dire qu’il devrait s’agir là de l’une des principales nouveautés pour le smartphone le plus premium du constructeur : comme les Galaxy Note, il serait non seulement compatible avec le S-Pen, mais intégrerait également un emplacement pour le ranger.

Il faudra encore patienter quelque temps avant d’en savoir plus sur les nouveaux Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra — ou S22 Note. Samsung ne devrait pas présenter les trois smartphones avant le début du mois de février prochain. C’est traditionnellement à cette période de l’année que le constructeur coréen dévoile en effet ses nouveaux smartphones de la gamme Galaxy S. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié pour tout savoir sur les futurs Samsung Galaxy S22.

