Samsung Galaxy S22 Ultra : il a tout d’un Note selon OnLeaks (rendu 3D)

Voici à quoi ressemble le Samsung Galaxy S22 Ultra selon OnLeaks. Et il a tout d'un Galaxy Note.

Voici le premier aperçu crédible du Samsung Galaxy S22 Ultra. Plusieurs mois avant son annonce officielle, OnLeaks donne comme à son habitude un bel aperçu en haute définition de ce à quoi pourrait ressembler le futur smartphone de Samsung selon lui. Attention les yeux !

Le digne héritier des Galaxy Note

Certains le murmuraient depuis un moment déjà, le Samsung Galaxy S22 Ultra va remplacer la gamme Galaxy Note, morte en 2021 pour laisser sa place en août au Galaxy Z Fold 3. Sur les visuels partagés par le plus fiable des leakers, on aperçoit un logement sur la tranche inférieure du téléphone permettant d’accueillir l’accessoire emblématique des Galaxy Note. Comme pour le Galaxy Note 20 Ultra, c’est sur le côté gauche qu’on le trouvera.

Samsung Galaxy S22 Ultra // Source : OnLeaks x Digit.in

Le module photo abandonne quant à lui son côté « enveloppant » si apprécié sur les Galaxy S21 pour adopter une forme en « P » accueillant 4 couples capteurs/objectifs ainsi qu’un logement dédié à un nouveau capteur. L’un des objectifs étant carré, on imagine qu’il devrait s’agit d’un zoom périscopique, bien qu’on n’en connaisse pas encore les détails.

Samsung Galaxy S22 Ultra // Source : OnLeaks x Digit.in

Quelques détails techniques

OnLeaks livre par la même occasion quelques détails techniques sur le Galaxy S22 Ultra. Selon lui, le téléphone aura donc un écran incurvé de 6,8 pouces. On imagine qu’il devrait s’agir d’une dalle AMOLED en définition QHD+ avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz s’il adopte les mêmes caractéristiques que le Galaxy S21 Ultra avec qui il partage déjà la même diagonale d’écran.

Du côté de ses mensurations, il faudrait compter sur 163,22 mm de haut pour 77,9 mm de large et 8,9 mm d’épaisseur… sans compter le bump du module photo. Ajoutez les objectifs et on arrive à une épaisseur totale de 10,5 mm à son endroit le plus épais.

Selon certaines rumeurs, les Galaxy S22 pourraient être annoncés dès la fin de l’année 2021 pour une sortie en janvier 2022. Un date particulièrement avancée et bizarrement positionnée. Il faudra quoi qu’il en soit attendre encore quelques mois avant des informations officielles à leur sujet.