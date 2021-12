Le Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait s’inspirer du Galaxy Note jusque dans son nom

Selon le leaker FrontTron, le Samsung Galaxy S22 Ultra s'appellerait en fait S22 Note pour porter l'héritage des Galaxy Note.

Cette année, Samsung n’a pas lancé de nouveau smartphone Galaxy Note. Une première depuis le lancement de cette gamme de smartphone en 2011. Il faut dire que ce qui faisait l’atout principal de ces smartphones, à savoir leur large format et la compatibilité avec le stylet S-Pen a peu à peu intégré la gamme principale du constructeur.

Ainsi, depuis quelques années, les modèles les plus grands de Galaxy S atteignent les mêmes diagonales d’écran que les Galaxy Note. Cette année, le Galaxy S21 a même intégré une fonctionnalité jusque là réservée aux Galaxy Note : la compatibilité avec le stylet S-Pen. Certes, le smartphone ne prévoyait aucun emplacement pour le ranger au sein même du châssis, mais il était tout à fait possible d’utiliser le stylet avec le Galaxy S21 Ultra comme avec n’importe quel Galaxy Note des années précédentes.

Pour l’heure, Samsung n’a pas communiqué sur un retour possible de la gamme Galaxy Note l’an prochain. Toutefois, le nouveau calendrier du constructeur, avec les Galaxy S présentés en début d’année et les Galaxy Z pliables à l’été, ne laisse plus guère de place pour ces smartphones qui ont inventé le terme de « phablette ». Cela ne signifierait toutefois pas que Samsung cherche à abandonner complètement la marque « Note ».

Un Galaxy S22 Note au lieu du Galaxy S22 Ultra

En effet, d’après le leaker FrontTron, Samsung pourrait rebaptiser le Galaxy S22 Ultra prévu en début d’année prochaine pour en faire le successeur naturel des Galaxy Note.

S22 ULTRA IS DEAD Next is the S22 Note 😉 — Tron ❂ (@FrontTron) December 10, 2021

« Le S22 Ultra est mort. Le prochain sera le S22 Note », affirme-t-il dans un tweet publié ce vendredi. De quoi suggérer que le smartphone que l’on connaissait à présent sous le nom de Galaxy S22 Ultra sera rebaptisé Galaxy S22 Note. Une prédiction qui a du sens alors que l’on sait déjà que le modèle le plus premium de la future gamme Galaxy S22 permettra à nouveau l’utilisation d’un stylet. Surtout, contrairement au Galaxy S21 Ultra, le smartphone intégrerait un emplacement spécialement dédié à ranger le stylet, ainsi qu’un capteur S-Pen Detector pour repérer lorsque le stylet est inséré pour le recharger.

L’affirmation de FrontTron est toutefois à prendre avec des pincettes. Il faut dire qu’il s’agit de la première occurrence de ce terme « S22 Note » que tous les précédents leaks appelaient jusqu’à présent « S22 Ultra ». Il semble donc peu probable que Samsung change de nom aussi tard alors que la présentation du smartphone serait prévue pour le mois de février prochain. Par ailleurs, FrontTron est encore un acteur récent de la scène des leaks et, s’il a déjà livré quelques informations pertinentes par le passé, ses informations ne sont pas à prendre pour argent comptant.

Une approche cohérente pour les fans de Galaxy Note

Reste que cette approche serait plutôt logique pour Samsung et permettrait au constructeur coréen de capitaliser sur une marque déjà bien connue de ses utilisateurs de smartphones. Surtout, le choix du « Galaxy S22 Note » permettrait à la firme de rediriger facilement les anciens utilisateurs de Galaxy Note vers un smartphone taillé pour eux.

On devrait en savoir plus sur les Galaxy S22 lors de leur présentation officielle. Celle-ci est attendue pour le début du mois de février 2022. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié pour tout savoir sur les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra… ou S22 Note, donc.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.