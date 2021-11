Galaxy S22 Ultra : sa configuration photo promet du lourd avec capteur 108 Mpx et zoom optique x10

Le leaker Ice Univers a mis la main sur les caractéristiques du module photo du Samsung Galaxy S22 Ultra. Le smartphone profiterait de quatre appareils photo au dos avec grand-angle, ultra grand-angle et double téléobjectif.

C’est en début d’année prochaine que l’on attend la présentation officielle des Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, la prochaine fournée de smartphones haut de gamme de Samsung. Néanmoins, à quelques mois de leur présentation, on en sait déjà un peu plus sur le modèle le plus premium du constructeur. Le leaker Ice Universe a en effet partagé sur Twitter quelques informations à propos du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Dans un tweet mis en ligne ce mercredi et repéré par le site XDA Developers, le leaker chinois vient en effet de partager les caractéristiques photo du Galaxy S22 Ultra.

S22 Ultra camera

108MP+12MP+12MP+12MP, wrong

108MP+10MP+10MP+12MP, correct

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 pic.twitter.com/RsS9fPK0hC — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Il y affirme que le smartphone sera doté de quatre modules photo à l’arrière :

Appareil photo grand-angle avec capteur de 108 mégapixels de 1/1,33 pouce, photosites de 0,8 μm, objectif avec champ de vision à 85°, f/1,8

Appareil photo ultra grand-angle avec capteur de 12 mégapixels de 1/2,55 pouce, photosites de 1,4 μm, objectif avec champ de vision à 120°, f/2,2

Appareil photo téléobjectif x10 avec capteur de 10 mégapixels de 1/3,52 pouce, photosites de 1,12 μm, objectif avec champ de vision à 11°, f/4,9

Appareil photo téléobjectif x3 avec capteur de 10 mégapixels de 1/3,52 pouce, photosites de 1,12 μm, objectif avec champ de vision à 36°, f/2,4

On aurait donc droit à quatre appareils photo différents, une configuration identique à celle du Galaxy S21 Ultra de cette année avec un module grand-angle principal, un appareil ultra grand-angle et deux modules avec téléobjectif proposant des distances focales différentes, l’un pour le zoom x3 optique et le second pour le zoom x10 optique. De quoi permettre, a priori, de monter jusqu’à une distance focale équivalent 270 mm.

On notera également que si le capteur photo principal semble être conçu par Samsung — puisqu’il s’agirait d’une version améliorée du capteur Isocell HM3, les trois autres seraient développés par Sony. Samsung irait donc s’approvisionner du côté de son principal concurrent en matière de capteur photo sur smartphone.

Une fiche technique qui s’annonce solide

Pour le reste de la fiche technique, les dernières rumeurs en date évoquent la présence d’un écran de 6,81 pouces avec une définition QHD+. Le smartphone profiterait par ailleurs à nouveau d’une compatibilité avec le stylet S-Pen. Enfin, le téléphone pourrait embarquer la future puce Snapdragon 898 de Qualcomm — même si elle devrait probablement s’appeler autrement –, et ce sur l’ensemble des marchés. Le smartphone ne profiterait ainsi pas de la puce Exynos 2200 avec son GPU Radeon en raison de la pénurie de composants.

Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur le Galaxy S22 Ultra. Si Samsung conserve son calendrier des années précédentes, la nouvelle gamme devrait être présentée en début d’année prochaine, entre le mois de janvier et le mois de mars 2022.

