Les Galaxy S22 seraient dotés d’une puce Snapdragon et ce n’est pas une si bonne nouvelle que ça

Selon les informations du Youtubeur coréen Super Roader, les Galaxy S22 profiteraient d'une puce Snapdragon 898 sur tous les marchés, et donc pas de la puce Exynos conçue avec AMD.

Il y a deux ans et demi, Samsung frappait un grand coup dans l’industrie du smartphone et titillait la curiosité des amateurs de jeux vidéo. Le constructeur coréen annonçait en effet un partenariat avec AMD pour intégrer un GPU Radeon à ses futures puces mobiles Exynos.

Alors que le prochain SoC du constructeur, l’Exynos 2200, devrait être la première puce à profiter de ce nouveau processeur graphique — dont tout indique qu’il sera parmi les plus puissants du marché — il semble néanmoins que son usage soit particulièrement limité.

Généralement, les nouvelles puces Snapdragon haut de gamme sont inaugurées avec la sortie de la gamme Galaxy S de Samsung, en début d’année. Logiquement, on s’attend donc à ce que les premiers smartphones à profiter de l’Exynos 2200 — et donc de son GPU AMD Radeon — soient les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. Il semble néanmoins qu’il n’en sera rien.

Un Exynos 2200 qui ne serait pas proposé sur les Galaxy S22

Repris par LetsGoDigital, le Youtubeur coréen Super Roader, ancien employé de Samsung, affirme avoir appris que Samsung compte lancer uniquement des versions de ses Galaxy S22 dotés de la future puce Qualcomm Snapdragon 898 — ou Snapdragon 895. Pour rappel, les années précédentes, le constructeur coréen proposait des puces Snapdragon uniquement sur les smartphones américains, les versions européennes et coréennes étant dotées de la puce Exynos.

Néanmoins, selon Super Roader, Samsung aurait été contraint par « l’approvisionnement et la demande de semiconducteurs » de se tourner vers la puce américaine pour tous les marchés. « La conclusion est que le Snapdragon de Qualcomm a été choisi pour la Corée, l’Europe et les États-Unis. La gamme Galaxy S22 utilisera le Snapdragon de la même manière partout dans le monde », indique Super Roader.

On peut donc imaginer que Samsung patientera encore avant de lancer des smartphones dotés de son futur processeur. Il pourrait s’agir de la prochaine fournée de smartphones pliants du constructeur, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, que l’on peut attendre pour l’été prochain.

Pour l’heure, ces affirmations restent néanmoins à prendre avec de grosses pincettes. Super Roader n’est pas particulièrement connu comme leaker.

Outre ces informations, le leaker coréen a également indiqué que la gamme Galaxy S22 serait présentée le 8 février prochain, que les Galaxy S22 et S22 Plus profiteraient de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le Galaxy S22 Ultra serait doté de 12 ou 16 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage.

