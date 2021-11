Qualcomm va changer le nom de ses puces Snapdragon

Le célèbre fournisseur américain Qualcomm va modifier la nomenclature de ses processeurs pour appareils mobiles. Le Snapdragon 898, que l’on attend sur les téléphones haut de gamme de 2022, ne devrait probablement pas se nommer ainsi.

Coup de théâtre chez Qualcomm. L’un des principaux fournisseurs de processeurs mobiles — aux côtés de Mediatek, leader au Q2 2021 — vient d’annoncer dans un communiqué de presse officiel sa volonté de changer le nom de ses puces. Oubliez donc les Qualcomm Snapdragon 8xx ou 7xx, et place à une toute nouvelle dénomination.

Le groupe ne précise pas quand ce changement fort prendra acte, mais il y a fort à parier que le Snapdragon 898, prochain SoC attendu sur les smartphones haut de gamme 2022, ne s’appellera pas de cette manière. Qualcomm devrait se montrer bien plus précis lors du Snapdragon Tech Summit, sis à Hawaï du 30 novembre au 1er décembre.

Série à un chiffre

Pour autant, la firme d’outre-Atlantique a laissé filtrer un faisceau d’indices qui nous permet d’y voir plus clair. Premièrement, le nom de Qualcomm sera désormais retiré du nom complet. Même si, admettons-le, il n’était déjà plus vraiment utilisé. La société précise que Snapdragon sera désormais une marque plus autonome.

Qualcomm veut surtout simplifier et raccourcir sa nomenclature pour apporter plus de cohérence et une meilleure compréhension de ses produits. La série de trois chiffres que l’on retrouvait jusque-là pour définir la gamme et la version de la puce n’existe donc plus. Il sera désormais question d’un seul et unique chiffre et d’un numéro de génération — Snapdragon 8 Gen 1, en guise d’exemple.

La 5G de plus en plus présente

La série 8 constituera encore et toujours le haut de gamme du catalogue, alors qu’une nouvelle charte graphique devrait aussi faire son apparition avec l’arrivée de plusieurs couleurs inédites : Midnight, Gunmetal, Nickel, Snapdragon Red et Gold, peut-on lire.

Qualcomm réaffirme enfin ses ambitions en matière de 5G et assure que ce nouveau standard prendra une place de plus en plus importante dans ses futurs produits.

