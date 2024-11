Un nouveau smartphone Android accueille la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite

6000 nits de luminosité, une batterie monstre de 6500 mAh, le dernier Snapdragon 8 Elite : sur le papier, le Realme GT7 Pro a tout d’un smartphone premium.

Le Snapdragon 8 Elite accueille un nouveau haut de gamme : le Realme GT7 Pro. On va s’y intéresser rapidement, car pour le moment, il n’est pas annoncé en France.

Une fiche technique qui en impose

Le Realme GT7 Pro ne fait pas dans la dentelle côté caractéristiques. Au cœur de l’appareil, on trouve évidemment le dernier Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, censé offrir des performances dignes des meilleurs smartphones du marché.

Cependant, une ombre plane déjà sur ces promesses : l’appareil a été pris en flagrant délit de triche sur les benchmarks, une pratique malheureusement courante, mais qui pose question sur les performances réelles en utilisation quotidienne.

L’écran OLED de 6,78 pouces est énorme avec ses bords incurvés et surtout sa luminosité maximale à 6 000 nits en HDR. Un chiffre stratosphérique qu’il convient de nuancer : la luminosité en plein écran se limite à 2000 nits, ce qui reste excellent, mais plus proche des standards actuels. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la couverture à 120 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 complètent une fiche technique impressionnante.

L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie monumentale de 6 500 mAh, une capacité rarement vue sur un smartphone haut de gamme. La charge rapide sans fil à 120W promet des ravitaillements éclair.

Côté photo, Realme joue la carte de la polyvalence avec un système à quatre capteurs. Si le module principal de 50 MP (Sony IMX906) et le téléobjectif 50 MP avec zoom optique x3 semblent prometteurs, l’ultra grand-angle et le capteur selfie 16 MP paraissent plus modestes.

L’intégration d’un capteur d’empreintes à ultrasons de dernière génération, capable de fonctionner avec les doigts mouillés, est un des éléments de la fiche technique qui a éveillé notre curiosité.

Lancé en Chine à partir de 3999 yuans (environ 520 €) pour la version 12/512 Go, le Realme GT7 Pro se positionne clairement comme un flagship killer. La version maximale 16 Go / 1 To reste sous la barre des 620 €, un tarif particulièrement agressif pour la fiche technique proposée.

Cependant, ces prix chinois ne présagent pas des tarifs européens, traditionnellement plus élevés. De plus, la disponibilité internationale n’est pas encore confirmée, bien que le précédent GT6 ait été commercialisé en France.