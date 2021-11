Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : comparez la taille de leurs écrans avec ces photos

Le leaker Ice Universe partagent des images de supposées protections d'écran pour les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Cela permet notamment de bien comparer les tailles des différents modèles.

Les Samsung Galaxy S22 approchent petit à petit. Aux dernières nouvelles, on devrait retrouver trois modèles sur les mêmes bases que l’année dernière : le classique Galaxy S22, le plus grand Galaxy S22+ et le modèle encore plus premium et imposant, le Galaxy S22 Ultra.

Si ces trois futurs smartphones attirent votre curiosité, peut-être aimeriez-vous déjà savoir à quel point ils se différencient les uns des autres. Ça tombe bien, le leaker IceUniverse, toujours très actif, partage quatre photos donnant un aperçu des tailles respectives des Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Concrètement, ce sont des protections d’écran supposément dédiées aux prochains smartphones de Samsung. Rappelons que le Galaxy S22 devrait avoir une diagonale de 6,06 pouces contre 6,55 pour le Galaxy S22+ et 6,81 pour le Galaxy S22 Ultra.

Écran incurvé ou plat ?

Ces protections d’écran permettent aussi de corroborer toutes les sources pointant vers un design très inspiré de la gamme Note pour le Galaxy S22 Ultra qui devrait d’ailleurs intégrer un rangement pour le stylet S Pen. En outre, en se basant sur les images partagées par Ice Universe, il devrait s’agir du seul modèle avec une dalle incurvée sur les bords. Les S22 et S22+ semblent en effet opter pour un écran plat.

Rendez-vous en février ?

Autre détail intéressant à soulever : les trois protections d’écran ont un petit trou sur la partie haute (peu visible sur l’Ultra), laissant assez clairement entendre qu’il ne faut pas s’attendre à la moindre caméra sous l’écran cette année pour la gamme Galaxy S. Samsung s’y est pourtant essayé sur le Galaxy Z Fold 3, mais plus dans l’optique de fournir une caméra convenable pour des visioconférences, pas vraiment pour des selfies.

Pour vraiment découvrir officiellement les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, il faudrait a priori patienter jusqu’au 8 février.

