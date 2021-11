Samsung Galaxy Note : la gamme disparaîtrait encore un peu plus en 2022

Deux nouveaux indices viennent corroborer une mort totale de la gamme Galaxy Note dès 2022.

Du côté des smartphones Samsung, il y a plusieurs discussions intéressantes en cours. On se demande ce que nous réservent les futurs Galaxy S22, on observe la stratégie de la marque autour des smartphones pliables et… on se prépare à faire le deuil de la gamme Galaxy Note.

En effet, les Galaxy Note 20 et 20 Ultra n’ont pas eu de successeur en 2021. Plusieurs signes montraient aussi que Samsung enterrait progressivement cette famille Note réputée pour le stylet qui accompagnait les smartphones afin de booster la productivité.

Galaxy Note : rien en 2022

Aujourd’hui, de récentes informations viennent tuer un peu plus cette gamme iconique ainsi que les espoirs des fans qui croyaient encore à un retour l’année prochaine. En effet, d’après le média coréen ETNews, deux nouveaux indices pointent vers la mort définitive des Galaxy Note.

D’une part, les dirigeants de Samsung n’évoqueraient cette gamme à aucun endroit dans leur feuille de route stratégique pour 2022. D’autre part, ils auraient même décidé d’interrompre la production des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra d’ici la fin de l’année 2021.

En attendant le Galaxy S22 Ultra

Ces deux smartphones sortis en 2020 continuaient d’être produits jusqu’à présent et se seraient même écouler à 3,2 millions d’exemplaires en 2021. En d’autres termes, les derniers représentants encore en vie de la gamme Note ne resteront plus très longtemps sur le marché.

Tout porte à croire que le Samsung Galaxy S22 Ultra se dotera d’un stylet S Pen avec un espace pour le ranger afin de devenir l’héritier spirituel des Galaxy Note. Avant lui, le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3 se sont aussi dotés d’une compatibilité avec le stylet, mais sans laisser la possibilité de le ranger facilement.

