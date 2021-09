Samsung oublie un peu plus sa gamme Galaxy Note

La gamme Galaxy Note semble se rapprocher un peu plus de la tombe. Samsung a renouvelé toutes ses marques, à l'exception de celle-ci.

R.I.P. petit ange parti trop tôt. Il ne restait déjà pas beaucoup d’espoirs concernant un possible retour de la gamme Galaxy Note et voilà que l’idée s’évapore un peu plus à l’occasion du renouvellement des dépôts de marque de Samsung.

Toutes les gammes renouvelées… sauf une

Le site Galaxy Club vient de noter que Samsung a renouvelé ses dépôts de marque le 31 août 2021 auprès de la KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service, l’organisme chargé de la propriété intellectuelle en Corée, équivalent de l’INPI en France). Parmi les marques concernées, on trouve « Galaxy S », « Galaxy Z », « Galaxy M », et « Galaxy A ».

Vous l’aurez remarqué, la marque « Galaxy Note » ne fait pas partie de cette liste. Un indice qui laisse penser à certains que la gamme est bel et bien morte et enterrée.

Les S Ultra et Z en remplacement

Pendant des mois, les rumeurs évoquaient la fin de la gamme Galaxy Note en raison d’une absence de Galaxy Note 21. Samsung avait alors démenti et laissé entrevoir un futur pour cette gamme, pour finalement avouer qu’il n’y aurait pas de modèle en 2021 afin de se concentrer sur les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Le stylet S Pen, accessoire emblématique des Galaxy Note, est de son côté devenu compatible avec le plus grand des smartphones pliables, mais aussi avec le S21 Ultra, perdant d’autant plus de son intérêt.

Samsung laisse néanmoins toujours planer le doute sur un possible retour de la gamme Galaxy Note en 2022, notamment en raison de la forte estime du public pour cette lignée.

L’espoir toujours permis

Il ne faut cependant pas baisser les bras. Si Samsung ne semble pas particulièrement enclin à s’intéresser de près aux Galaxy Note, la marque n’est pas encore à l’abandon. Certes, les marques liées à la gamme Galaxy Note n’ont pas été renouvelées auprès de la KIPRIS, mais elles sont toujours enregistrées.

Rien ne semble donc prévu pour la gamme Galaxy Note dans les prochains mois, mais il n’est pas totalement impossible qu’un retour ait lieu un jour, sous une forme ou sous une autre. Croisons les doigts.