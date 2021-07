Galaxy Note : une pétition demande à Samsung de ne pas l’abandonner en 2022

Une pétition lancée par le site Sam Mobile demande à Samsung de ne pas abandonner la gamme des Galaxy Note. Le site spécialisé dans l'univers Samsung propose d'alterner les sorties des Galaxy S et des Galaxy Note.

Sam Mobile est un site qui couvre toute l’actualité autour de Samsung. Et devant les preuves de plus en plus nombreuses de l’abandon par le géant coréen de sa gamme Galaxy Note, le site a carrément décidé de lancer une pétition.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2021 ?

Celle-ci est disponible sur le site Change.org, et à l’heure où ces lignes sont écrites, elle plafonne à 12 000 signatures, après trois heures d’existence.

Un Note dans la première moitié de 2022 ?

Le site écrit dans la pétition : « La gamme de smartphones Galaxy Note est aimée par des millions de fans à travers le monde, et ils ont été assez déçus lorsque Samsung a déclaré qu’elle ne lancerait pas un nouveau flagship Note en 2021. »

Le site ajoute ensuite qu’il ne se retrouve pas dans les séries des Galaxy S. Il propose alors une idée : « Que diriez-vous d’un nouveau Galaxy Note au cours de la première moitié de 2022 ? Peut-être que Samsung pourrait sauter la gamme Galaxy S22 l’année prochaine et nous donner un Note à la place ? Samsung pourrait garder toutes ses gammes de produits phares en vie en les alternant, tout en gardant tous ses fans heureux en même temps ! »

La pétition se termine par ces mots : « Nous voulons un nouveau Note, et nous aimerions l’avoir le plus vite possible ! »

Le Z Fold dans le viseur

Même si la pétition ne le mentionne pas, le Galaxy Z Fold 3 est dans tous les esprits. Tout semble l’indiquer, la gamme Z Fold serait en passe de devenir le nouveau smartphone à destination des travailleurs, ce qui expliquerait l’abandon progressif des Galaxy Note. Et sa compatibilité probable avec le S Pen en est l’indice le plus prégnant.

Résultat, la plupart des commentaires sont d’ailleurs dirigés contre la gamme des Z Fold, désormais considérée pas une partie des fans des Note comme le mouton noir.

« En tant qu’utilisateur de longue date de la série Note, je suis très déçu par la décision de Samsung d’interrompre la production de ce téléphone en faveur des smartphones pliables », écrit en commentaire un fan de la marque visiblement remonté. Un autre écrit « s’il vous plait, gardez l’extraordinaire gamme Note ! »

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous déçu de cet abandon ? N’hésitez pas à nous partager votre avis en commentaires.