Adieu Samsung Galaxy Note 21, il est quasi certain que nous ne le verrons jamais

Le leaker Evan Blass publie des images de tous les produits Samsung qui seront annoncés le 11 août. On retrouve les Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, Watch 4 et Watch Active 4 ou encore les Buds 2. Mais aucune trace du Galaxy Note 21.

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE… On entend beaucoup parler des futurs smartphones haut de gamme de Samsung et on sait également qu’une conférence Galaxy Unpacked se prépare pour le 11 août.

À cet égard, le très célèbre leaker Evan Blass a publié une série de tweets regroupant des rendus à 360 degrés de tous les produits Samsung qui seront annoncés pendant cet événement. En plus des smartphones évoqués plus haut, on trouve des images des montres Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4 ainsi que des visuels des écouteurs Galaxy Buds 2.

Pas de Samsung Galaxy Note 21 en vue

Rien d’étonnant, on s’attendait déjà à découvrir tous ces produits. En revanche, celui qui brille par son absence est le Samsung Galaxy Note 21.

Si vous cliquez sur le post ci-dessus d’Evan Blass, vous serez redirigé sur Twitter et vous pourrez consulter son thread pour voir toutes les images qu’il a publiées. Aucune d’entre elles ne représente le Galaxy Note 21 que certains avaient encore l’espoir de voir cet été.

Cependant, cela fait longtemps que l’on pouvait prédire l’absence de ce smartphone et plus globalement la disparition de la gamme Galaxy Note dans le catalogue de Samsung.

Place au Galaxy Z Fold 3

Les premières traces de cette rumeur remontent déjà à novembre 2020. Depuis, on a surtout évoqué cette famille de produits pour évoquer sa disparition. Un constat résume bien tout cela : aucune caractéristique technique ni aucun visuel crédible du Galaxy Note 21 n’a jamais fait surface alors que les produits Samsung font habituellement l’objet de fuites des mois avant leur officialisation.

À l’inverse, les informations concernant le Galaxy Z Fold 3 n’ont pas cessé de pleuvoir sur le web. Le prochain smartphone pliable de Samsung va très vraisemblablement profiter d’un stylet S Pen. De quoi ôter à la gamme Note l’élément spécial, singulier, qui la différenciait. Un aspect unique qui avait déjà été mis à mal par le Galaxy S21 Ultra compatible avec l’accessoire.

Des phablettes aux smartphones pliables

Samsung a en quelque sorte inventé le concept des phablettes — contraction de smartphone et tablette — avec ses premiers Galaxy Note. Or, avec le Galaxy Z Fold 3, le géant sud-coréen proposera un smartphone capable de devenir une tablette à part entière. Cette polyvalence et la présence d’un stylet S Pen lui permettront de prendre la place des Galaxy Note pour séduire les férus de productivité.

C’est en tout cas la logique que semble suivre Samsung et c’est un pari sur le long terme. Nul doute qu’une telle initiative risque de décevoir les aficionados des Galaxy Note tandis que beaucoup de personnes sont encore très dubitatives sur l’utilité des smartphones pliants, d’autant plus que la gamme Fold coûte très cher.

Progressivement, Samsung va devoir convaincre le public que les smartphones pliables sont l’avenir du marché, le nouveau paradigme, tout réussissant à se réconcilier avec les potentiels fans déçus en leur faisant oublier la gamme Note. Les prochaines années promettent d’être intéressantes à suivre.