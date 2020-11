Samsung : la gamme Note pourrait disparaître au profit des Galaxy S21 Ultra et Z Fold 3

La gamme Note de Samsung serait menacée en 2021 par le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3. Ces deux futurs smartphones se doteraient en effet d'un stylet S Pen et réduiraient donc l'intérêt de la famille Note.

Depuis longtemps, deux familles se partageaient le haut de gamme de Samsung : les Galaxy S et les Galaxy Note. Cette dernière se différenciait notamment par la présence d’un stylet S Pen. Depuis l’arrivée des smartphones pliants du géant sud-coréen, cet équilibre a été quelque peu chamboulé.

En 2021, cela se ressentirait encore plus, car la gamme Note pourrait être interrompue. D’après de récentes informations en provenance du média sud-coréen AjuNews, Samsung souhaiterait éviter de créer un effet doublon entre ses smartphones haut de gamme. Cette nouvelle est évidemment à prendre avec des pincettes, mais l’hypothèse avancée ici n’est pas incongrue.

Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3 et stylet S Pen

En effet, on s’attend déjà à voir le Galaxy S21 Ultra se doter d’un stylet S Pen. Ajoutez à cela le fait que ce smartphone devrait être bien grand avec son écran de 6,8 pouces et on obtient un appareil très proche de ce que l’on voit habituellement sur une série Note.

Dans le même temps, le Galaxy Z Fold 3 — nom supposé du successeur du Galaxy Z Fold 2 — aurait a priori également droit au S Pen. Sur le format tablette de ce futur smartphone pliable, le stylet aurait le potentiel d’apporter un grand confort d’utilisation. Cela pourrait faire de l’ombre à la gamme Note.

AjuNews ajoute par ailleurs que le stylet S Pen ne devrait pas causer d’égratignures sur l’écran pliant du Galaxy Z Fold 3, car Samsung prévoirait d’intégrer une nouvelle génération de sa couche de verre ultra fin, plus résistante.

Premier rendez-vous en janvier

La disparition de la gamme Note en 2021 est donc plausible. Toutefois, attendons de voir cette piste se corroborer davantage au cours des prochaines semaines avant de la considérer avec plus de certitudes.

Le prochain grand rendez-vous de Samsung devrait avoir lieu en janvier pour la présentation des Galaxy S21. À cette occasion, nous pourrons déjà vérifier si le modèle Ultra aura droit ou non au stylet S Pen.